Risto Mejide tuvo doble entrevista ayer en el programa 'Viajando con Chester': primero, conversó con el motorista Marc Márquez y, después, con la artista Samantha Hudson. En ambas intervenciones, la conversación se tiñó del característico tono íntimo que convierte al famoso sofá casi en un confesionario televisivo.

Si Márquez admitía los problemas que el motociclismo de élite le ha provocado en su vida personal, admitiendo se aburre aunque tiene de sobra para vivir, Hudson ha tocado varios temas tan delicados como necesarios. La cantante ha contado desde los abusos sexuales que sufrió de pequeña hasta las dinámicas tóxicas y de abuso que vivió de adolescente: una muestra de valentía que muchos han elogiado en redes sociales, agradeciendo a la palmesana que se abriera ante millones de espectadores al filo del prime time.

Mejide busca polémica en la entrevista a Samantha Hudson

El entrevistador le pregunta a Samantha qué cree que está mal en la sociedad, la joven responde se atrevería a decir que todo: "Creo que la sociedad está mal desde la raíz". En concreto, Hudson quiso explicar cómo la opresión de los estereotipos de género (el conjunto de creencias ideas, roles o comportamientos que rigen cómo deben actuar hombres o mujeres) también afecta a las personas que 'cumplen' con las normas sociales.

La cantante explicaba que, aunque todas las personas (incluso "el hombre normativo cis heterosexual que se ve encerrado en su masculinidad hegemónica y que no puede expresar sus emociones") sufren por tener que encajar en un género asociado al sexo que se les asignó al nacer, las personas "en los márgenes" como ella misma están más expuestas: "Esa violencia nos afecta a todos, no va solo con nosotras. En nosotras es más evidente porque se nos ha obligado a vivir fuera del circuito que habitáis personas como tú".

Lo que no pretendía ser más que una distinción entre personas normativas y personas no normativas se convirtió en una polémica incipiente: Risto malinterpretó qué estaba diciendo la entrevistada: asumió que Samantha lo estaba acusando de marginar a otras personas, cuando simplemente resaltaba su condición de privilegio con respecto a ellas: "Por alusiones, me has metido a mí también en un saco de gente que margina a otra. Yo no he marginado a nadie en mi vida. No siento que haya marginado a nadie".

Ante la confusión, Samantha recondujo la conversación con la elegancia e inteligencia que la caracterizan, dando la razón al presentador y aclarando que no lo había puesto en el "saco" de quienes marginas, sino de la normatividad: ""Te he puesto en el saco de la normatividad [...] No he dicho que seas una persona que discrimina, he dicho que eres una persona que pertenece a la norma, algo que es muy distinto".