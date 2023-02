Bárbara Rey fue una de las protagonistas del estreno de 'Vamos a llevarnos bien' en La 1 de TVE. Simulando ser 'Thelma y Louise', la vedette le concedió una entrevista a Bibiana Fernández en la que se pronunció sobre diferentes temas como su opinión sobre Corinna Larsen, la examiga íntima del Juan Carlos I: "Es una persona a la que encuentro muy anodina".

"A mí no me interesa lo más mínimo. Creo que es totalmente fría y distante", aseguró la actriz y presentadora murciana, siendo muy contundente con sus siguientes palabras: "A mí no me gustan esas personas. Ha dicho cosas muy feas".

En otro orden de cosas, Rey también se mojó a la hora de responder si viajaría a Abu Dhabi, lugar en el que el monarca emérito tiene su actual residencia: "Es un sitio maravilloso, por lo que dicen. Lo mismo me planteo ir, pero es que sería muy escandaloso. La gente diría: 'A qué va esta allí'. Cada uno que piense lo que quiera".

Otro de los temas que Bárbara Rey y Bibiana Fernández fue la película que hizo con Rocío Dúrcal y la "noche de amor" que vivió con Chelo García Cortés, a quien considera su "amiga del alma": "Hay algunas abanderadas que siendo lesbianas de toda la vida lo cuentan ahora y les ponen un monumento. Lo difícil fue hacerlo entonces".

Posteriormente, la exvedette también quiso aclarar su orientación sexual: "No he sentido ningún tipo de atracción por ninguna mujer. No me gustan las mujeres en ese sentido".

“Tampoco hay tantos hombres en mi vida como se piensan. El hombre más importante de vida ha sido mi marido, aunque he sufrido mucho. Luego estuve con Frank Francés, pensaba que iba a ser para toda la vida, pero luego vi cosas que dije: No me salgo de Málaga para meterme en Malagón", dijo Bárbara Rey para explicar que realmente le gustaba los hombres a pesar de aquella "noche de amor".