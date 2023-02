Encontrar el amor en 'First Dates' es posible y así lo demuestran multitud de parejas que no solo han continuado con la pareja propuesta con por el programa, sino que se han llegado a casar con ella y a formar una familia. Todavía no sabemos si el de José Vicente y Tahima será el caso, pero tras la primera cita parece que la cosa pinta bien.

José Vicente es un joven de treinta años, natural de Murcia que se describe a si mismo como un auténtico "gavilán", y no es difícil creerlo, ya que se presentó en el restaurante ataviado con un look de cowboy -montañes y la canción de 'Pasión de gavilanes'. Sobre su estilo de vestir, ha aclarado que consiste en "adaptar mayormente el adaptar la ropa que he utilizado mucho porque he pasado mucho tiempo en la montaña, los vaqueros que es lo que más se usa, las botas que es lo más útil, el sombrero. Pasarlo simplemente a mi día a día".

Pero la parte curiosa sobre su historia ha llegado al confesar más sobre su relación anterior: "He tenido una relación nada más en mi vida, con la que duré nueve años. Estuvimos casados, estoy divorciado pero hijos no tengo".

Una sola relación y una sola cita: "Si me preguntas cómo son mis citas, es que ya ni me acuerdo: tuve una sola cita que duró doce horas y me casé con ella" confesaba a los miembros de 'First Dates'.

El murciano buscaba en el programa "volver a enamorarme" y reconocía que le gustan "las aventuras, soy técnico de supervivencia. Todo lo que sea jugármela un poco me gusta, así que todo lo que sea hacerme el loco me viene bien".

Para él, el equipo de Carlos Sobera tenía preparada a Tahima, una joven cubana y residente en Valencia que tan solo lleva dos meses en el país. En su nación natal, ejercía como cineasta y fotógrafa y reconoce que "la primera impresión es que soy un poco seria o más cerrada y luego cuando me conocen soy más divertida y abierta".

Aunque al principio Tahima ha visto un poco "nervioso" a José Vicente, él ha sentido un flechazo desde el primer momento: "es muy pequeña y tengo que admitir que esa es una de las cosas que me gustan de las mujeres". Al final, la primera cita entre ambos ha sido todo un éxito y ambos han acordado darse una oportunidad.