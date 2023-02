Esta noche, a las 22:05 horas, La 1 de TVE apuesta por un nuevo especial de 'Viaje al centro de la tele'’. 'Bailar pegados'. Espacio que realiza un viaje por las mejores baladas y temas lentos de la música que habitan en el archivo de Televisión Española. El programa rememora actuaciones de solistas y grupo míticos de la talla de Chicago, The Christians, Joe Cocker, Bonnie Tyler, Frank Sinatra, The Cranberries, Santana, Jennifer Rush, Enya y The Corrs, entre muchos más.

Telecinco Kiko Jiménez visita el plató de 'Pesadilla en el Paraíso. El Debate' esta noche a partir de las 22:00 horas en Telecinco. El ex concursante hará balance sobre su paso por el reality tras la expulsión del jueves. En la granja, María José Galera y Mar Flores, nominadas de la semana, recibirán la visita de sus familiares para darles apoyo de cara a la expulsión del próximo jueves. Por último, el debate también repasará las últimas horas en El Paraíso con especial atención al desempeño en la misión semanal y a las tensiones que ha generado entre los participantes, y activará una nueva dinámica titulada ‘Terapia de fieras’. En ella los granjeros podrán confesar sus preocupaciones y sentimientos ante unos terapeutas muy especiales, los animales, sin saber que estarán siendo escuchados también por alguno de sus compañeros. Antena 3 Antena 3 emite esta noche a las 22:00 horas un nuevo capítulo de 'Secretos de familia'. En el episodio, se descubre la identidad del asesino de Engin: Niyazi, uno de los policías científicos. Además, la familia de Ilgaz se entera de que su hijo está trabajando como abogado. Yekta se entera de que Laçin tiene una relación con otro hombre. Ceylin e Ilgaz comienzan a trabajar juntos. Aylin quiere que Zümrut se haga las pruebas de paternidad. Además, Neva resulta herida en un juicio por un disparo, y Pars intenta socorrerla. El atarcado hace que los dos se reconcilien. Por último, la policía comprueba si el pelo que encontraron en el guante pertenece a Ilgaz, pero Niyazi quiere alterar las pruebas. Tras cotejar el pelo del guante con el ADN de Ilgaz, coinciden al 100%. 'Secretos de Familia' es una de las ficciones en emisión desde 2021 de mayor éxito en Turquía, siendo número uno de audiencias en su primera temporada. Sus sobresalientes datos y la gran repercusión en su país de origen le han llevado a la renovación por una segunda temporada, que está siendo emitida a lo largo del presente curso televisivo en Turquía. Dicho éxito, ha hecho que la ficción se haya vendido ya a más de 20 países. Cuatro Cuatro emite un nuevo episodio de ‘The good doctor’ a partir de las 23:00 horas. 'A mi manera'. Lea usa su experiencia reparando coches clásicos para arreglar el viejo pulmón de acero de un paciente. Andrews usa su propio pasado para ayudar a una víctima de abusos disléxica. Mientras, Jordan rechaza la sugerencia de Glassman de buscar dinero para su nuevo aparato médico. La Sexta LaSexta emite ‘Safe’ a partir de las 22:30 horas. Mei es una niña china, verdadero prodigio de las matemáticas a sus 10 años de edad, que es secuestrada de su hogar en Nankin por las tríadas; el cabecilla de las tríadas, Han Jiao, la envía a Estados Unidos, donde servirá como 'contadora' de sus negocios de extorsión. Mei tiene una mente privilegiada y es capaz de hacer operaciones y recordar todo tipo de cifras sin necesidad de ordenadores, ni ningún tipo de rastro en papel. Un año después, Chang, el nuevo 'padre' adoptivo de Mei, la lleva consigo para que cuente los números mientras se dedica a sacar dinero de sus negocios de extorsión. Luke Wright es un luchador mediocre del circuito de artes marciales mixtas de Nueva Jersey. Cuando echa a perder un combate amañado, la mafia rusa decide dar ejemplo con él, asesina a su mujer y amenaza con matar a cualquiera con quien establezca cualquier tipo de amistad o relación. Ahora, Luke se encuentra en la miseria, sin hogar y completamente aislado de la sociedad, vagando por las calles de Nueva York como un fantasma, al borde del suicidio. Pero algo gordo empieza a cocerse cuando aparece en Nueva York Han Jiao, jefe de las tríadas, y le da a Mei un número secreto para que memorice. De camino a usar este número con algún propósito desconocido, Mei es secuestrada violentamente por la mafia rusa, que quiere la información que ahora guarda en su cabeza. Pero no son los únicos, el corrupto capitán Wolf del cuerpo de policía de Nueva York también está interesado en esa información. Mei consigue escapar, pero no podrá sobrevivir mucho tiempo por sí misma.