Risto Mejide recibió esta semana a dos nuevos invitados en 'Viajando con Chester'. Además de hablar con Máximo Huerta, el presentador mantuvo una conversación con Tita Cervera que no ha estado exenta de polémica. La baronesa Thyssen causó la indignación de muchos espectadores por restar importancia a los problemas de "los pobres", tal y como dio a entender en su intervención.

La entrevistada se metió en terreno pantanoso después de que Risto le preguntara por el concepto que tiene de riqueza. "Ser rico es tener la libertad de decidir lo que haces hoy", respondió para, seguidamente, hacer un matiz en sus palabras: "Que no hay libertad, porque el rico tiene muchas más obligaciones con las personas que te ayudan, que te rodean y que trabajan para ti".

"Tienes muchas más obligaciones que siendo pobre, porque en el fondo, siendo pobre procuras comer y se acabó. Siendo rico tienes muchos problemas con las personas, con los odios...", soltó la baronesa ante un atónito Risto: "Hombre, los pobres también tienen muchos más problemas". Al darse cuenta de que sus palabras podían ofender al público, Cervera prefirió rectificar al instante: "También, pobrecitos. Por eso, que no, me equivoco". "Que no quede aquí como qué pobres los ricos", aclaró el presentador.

Esta no ha sido la única polémica que ha afectado al 'Chester' protagonizado por Tita Cervera. Mediaset decidió eliminar del montaje final una pregunta de Risto relacionada con la paternidad de las hijas de su entrevistada. El propio presentador manifestó su descontento en 'Todo es mentira': "Considero que puedo discrepar con las decisiones que se toman en esta casa".

"Es una pregunta hecha a una mujer de cuyas hijas se está hablando y ella tiene la libertad de contestar o no. Era simplemente hablarle a la madre para saber de dónde vienen las especulaciones sobre el origen de esas menores, ya está. Ella tendría la opción de aclararlo o no aclararlo y ahí habría acabado todo, creo que las preguntas jamás deberían molestar si buscan zanjar especulaciones", afirmó Risto sobre la pregunta que sí se estuvo cebando en las promociones durante toda la semana: "Hay algo que se me escapa".