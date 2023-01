Buenos datos para TVE en la noche del miércoles gracias a los cuartos de final de la Copa del Rey. El Osasuna-Sevilla fue visto por 1.337.000 espectadores en La 1, lo que se traduce en una cuota de pantalla del 9,9%. La prórroga se elevó después hasta un 14,9% con 1.314.000 televidentes, dato que permitió que el partido liderara su franja de emisión en la televisión pública.

'Atrapa un millón' bajó 2,8 puntos respecto a la semana pasada, pero logró mantenerse en un buen 13,8% de share y 1.287.000 con el tercero de sus cuatro especiales en Antena 3. 'Escándalo, relato de una obsesión' cogió aire en Telecinco tras elevarse hasta un 9,9% y 945.000, pero quedó lejos del concurso de Manel Fuentes.

'El objetivo', que inició su nueva etapa con un especial dedicado a la sanidad, se conformó con un 4,5% de cuota y 544.000 espectadores en laSexta. 'First dates' anotó un 7,4% y 1.021.000 en Cuatro, mientras que 'Para toda la vida: the bachelorette' no pasó después de un 4,3% y 330.000.

Por la tarde, 'La Promesa' continúa dándole alegrías a La 1. La serie diaria alcanzó su máximo con un 10,5% y 1.040.000 espectadores, acercándose de esta forma al 11,1% y 1.090.000 de 'Amar es para siempre'.