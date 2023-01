Risto Mejide se ha abierto en canal en la edición de este martes de 'Viajando con Chester'. El presentador de 'Todo es mentira' ha reconocido que atraviesa un momento delicado en lo personal tras su separación de Laura Escanes y ha sorprendido confesando una complicada situación en su ámbito familiar que hasta ahora se desconocía.

Durante la conversación en el programa de Cuatro que estaba manteniendo con Máximo Huerta, grabada en Buñol (Valencia), el publicista confesó que no se habla con su madre desde hace cuatro años. Según su relato, un día se pelearon y desde entonces han estado sin dirigirse la palabra, ni siquiera a través de mensajes.

"Tuvimos una pelea muy gorda y no habíamos vuelto a hablar. Pero justo hoy, cuando venía hacia aquí para hablar contigo, me ha escrito", le ha contado al presentador del primer 'Benidorm Fest', que le miraba con sorpresa.

Máximo Huerta, que contaba que ha regresado a su lugar de procedencia para cuidar a su madre, se interesó por el asunto. "¿Vas a seguir hablando con ella?", le preguntó. "No lo sé", respondió. Sin embargo, un emocionado Risto reflexionaba al respecto ante las cámaras y contaba que además de él, había otra damnificada por este desencuentro con su madre: "Se lo debo a mi hija. Ella no conoce a su abuela y no tiene la culpa".