Joaquín Padilla es el cantante oficial de 'La Ruleta de la Suerte' en Antena 3 desde 2012, aunque tiene muchos otros logros a sus espaldas: durante un tiempo, fue vocalista de Iguana Tango, cosechando alguna que otra alegría musical; también es Doctor en Periodismo por la Universidad Complutense y actualmente regenta su propio estudio de grabación.

Pero esta lista de hitos en su carrera profesional no son suficientes para granjearse el favor del público, que desde hace meses y de forma ininterrumpida pide su despido inmediato. Las razones que aportan los espectadores de su cabeza no son ni más ni menos que no les gusta cómo canta.

Lejos de convertir las críticas en un complejo o una vergüenza, el cantante de 'La Ruleta de la Suerte' da lo mejor de sí todos los días en el plató, levantando al público y a los concursantes a bailar con el mejor repertorio de canciones nuevas y antiguas.

Y es precisamente por esta selección que se ha desatado la polémica en directo entre Joaquín Padilla y su público: el vocalista ha decidido amenizar uno de los momentos del concurso con el tema 'Sola con mi soledad' de Marisela, una canción de 1985.

Jorge Fernández ha admirado la calidad del tema, pero al mismo tiempo ha advertido que los concursantes eran demasiado jóvenes para conocer la canción. Estos, complacientes, han reconocido que aun así era una melodía bonita, a lo que Joaquín les ha reprochado igualmente que no la conocieran, conformándose únicamente con la promesa del presentador: "Me tenéis contento hoy, menos mal que me he ganado una comida con vinito".