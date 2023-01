Anne Igartiburu continúa dejándose querer por Antena 3. La presentadora de 'Corazón', que será una de las concursantes estrella de 'Tu cara me suena' en su décima edición, visitó durante la noche del jueves el plató de 'El hormiguero'. Y como era de esperar, no dudó en hablar sobre su sonada ausencia en las Campanadas de TVE y su participación en las de Ibai Llanos junto a Ramón García.

Durante la entrevista, Pablo Motos no dudó en poner este tema sobre la mesa lanzando una pregunta sin andarse con rodeos: "Llevamos 17 años viéndote en TVE haciendo las Campanadas y, de repente, este año no. ¿Qué pasó?". "Pues nada, que la vida es así", se limitó a responder la vasca, que buscó el lado positivo de este cambio profesional: "De esto que dices, qué bien, pues un año en casa".

Sin embargo, tal y como recordó, finalmente volvió a estar frente al reloj de Sol en Madrid, esta vez de la mano de Ibai: "Y al final, fíjate, me fui a la Puerta del Sol. Me metí en otro embolado". "Por eso digo que a veces las cosas suceden por algo", reflexionó Anne, que aceptó con total naturalidad la decisión de TVE: "También lo entiendo, no vas a estar siempre ahí. Es obvio que cambien de presentadores".

Anne aseguró que todo eso le sirvió para probar "una experiencia como Twitch" junto al famoso creador de contenido: "Flipé. Aprendí un montón, fue un aprendizaje y una oportunidad que te regala la vida". "Ramón y yo con una mirada nos entendemos después de tantos años", subrayó la presentadora, que también destacó la actitud de Ibai: "Fue tan amoroso, tan cariñoso con nosotros y tan agradecido... Yo decía: 'No, gracias a ti y a Ramón'. Me pareció un lujo", admitió.