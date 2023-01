Jorge Javier Vázquez puso fin este martes, 17 de enero, a los rumores sobre su posible despido de Mediaset. A pesar de que el presentador avisó hace un tiempo de que iba a tomarse unas semanas de vacaciones, las especulaciones sobre su futuro en el grupo de comunicación no han cesado durante el tiempo que ha durado su descanso.

Durante la tarde de ayer, Jorge Javier volvió al plató de 'Sálvame' y no dudó en pronunciarse sobre los rumores que le sitúan fuera de Telecinco. "Os veo como mustios. Os recomendaría que de vez en cuando os cogierais unas vacaciones", comenzó bromeando con sus colaboradores minutos después del arranque del 'Limón'.

Más adelante, el dueño del cortijo habló abiertamente sobre este asunto para desmentir alto y claro algunas informaciones que se han publicado sobre él: "Yo dije que me iba de vacaciones. Y se acaban mis vacaciones y aquí sigo, en mi puesto de trabajo, no hay más". "Cada vez que te vas de vacaciones te despiden", apuntó por su parte Rafa Mora.

"Me voy de vacaciones y he vuelto como dije que volvería. Como diría Mariano Rajoy, fin de la cita", insistió Jorge Javier. Después de que Kiko Hernández le dijera que no se ha creído "ninguna de las mierdas que han publicado tuyas", el de Badalona dejó caer una frase sin querer profundizar: "Es que aquí tendría que hablar yo de algo... Han quedado aquí muy retrataditos".

De esta forma, Jorge Javier deja claro que seguirá al frente de 'Sálvame' a pesar de los cambios en la directiva de Mediaset, al menos por el momento. Hace unas semanas, el propio presentador ya reflexionó sobre su presencia en el grupo: "Especulan con mi futuro en la cadena cuando nadie me ha dicho que no vaya a presentar ‘Supervivientes’, sino todo lo contrario".

"Si algo he aprendido en mi trabajo es que casi nada depende de uno mismo. Y como una carrera televisiva depende de tantas y tantas variables, la solución más inteligente es dejarse llevar", escribió en su blog.