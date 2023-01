Después de dar, junto a Alberto Chicote, el liderazgo en datos de audiencia de las Campanadas a Antena 3 -con mucha diferencia respecto a otras cadenas-, ha sido la propia Cristina Pedroche quien ha confesado su decepción con Atresmedia, aunque en todo momento ha evitado mencionar a la cadena.

La colaboradora de Zapeando (laSexta) ha contado abiertamente que hace tiempo hizo "un casting para una cosa" y que, finalmente, le han rechazado: "Al principio me he puesto un poco triste, porque creo que era perfecto para mí. Yo sé que me salió muy bien y que podría darle un aire nuevo e interesante al proyecto".

Además, ha añadido que lógicamente se trata de una decisión que "no depende" de ella y que finalmente no ha "sido elegida". "¿Sabéis cuando pensáis que algo va a pasar o que tiene que ser y al final no ocurre? Pues así me siento".

Según fuentes consultadas por La Opinión, Pedroche se estaría refiriendo al casting de Password, concurso que se emitía en Cuatro y que ahora se ha llevado Antena 3, como hizo en 2020 con Pasapalabra (aunque este tuvo su origen en el 2000 en el canal de Atresmedia, con Silvia Jato). Tras 13 años de ausencia en la parrilla desde que Mediaset prescindiera de él en 2010, el programa regresará a la pantalla.

Sin embargo, no lo hará con Cristina Pedroche al frente, sino que será la que fue su presentadora durante todas sus temporadas en emisión, Luján Argüelles, quien lleve las riendas. Una apuesta segura, ya que Password se identifica directamente con la asturiana.

Con la adquisición del espacio, Antena 3 refuerza su apuesta por el entretenimiento 'blanco', al sumar el formato producido por FremantleMedia a otros de su programación que le están dando muy buenos resultados, como Tu Cara Me Suena (Manel Fuentes), Mask Singer (Arturo Valls), Pasapalabra (Roberto Leal) y El Desafío.

Precisamente este último, también presentado por Roberto Leal, estreno su tercera edición este viernes y se coronó como lo más visto de la noche, con más de 2,3 millones de espectadores (20% de share). A su vez, el espacio se ha superado a sí mismo, dado que ha mejorado sus propias marcas respecto a la temporada anterior.

Audiencias del estreno de El desafío Primera edición (2021): 3.356.000 espectadores y 22,4% de cuota de pantalla

Segunda edición (2022): 2.477.000 y 19,7%

Tercera edición (2023): 2.357.000 y 20%



#Audiencias |@PasapalabraA3 es lo + visto y líder (+2,7M y 25%, con cerca de 4,8M de esp. únicos)@eldesafioA3 estrena nueva edición subiendo con respecto a la anterior y lidera (20%)



Se sitúa entre lo + seguido del día y + visto de la Noche (+2,3M) y atrae +5,8M de únicos pic.twitter.com/sRyIJpC8fW — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) 14 de enero de 2023

Cuándo y cómo llega Password a Antena 3

Por su parte, Luján Argüelles sigue sumando trabajo a su carrera. Sus últimos proyectos han sido el dating show de Netflix A quién le gusta mi follower y Divididos en laSexta. Ahora, afianza su hueco en Atresmedia con el regreso de Password, que en principio se comenzará a grabar en febrero y se emitirá a diario. Tendría su gracia que se estrenara en... abril (con Elena Furiase de invitada).

Por otro lado, Cristina Pedroche se ha quedado sin proyecto (como presentadora), dado que el último fue Love Island: España en Neox y AtresPlayer. Sin embargo, asegura que sigue "con fuerza, ganas e ilusión, esperando el que crean" que es su proyecto. Para restar drama a la "tristeza" que ha confesado sentir, ha acabado bromeando en su post de Instagram: "Mínimo un año más podré esperar. Mientras tanto voy a trabajar en mis restaurantes y me voy a ir al concierto de Camela con mi familia a bailar todo lo que pueda. ¡Seguimos!".