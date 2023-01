Esta mañana, Antena 3 ha presentado la tercera edición de 'El desafío', que se estrena el próximo viernes 13. Uno de los grandes protagonistas de esta rueda de prensa ha sido Boris Izaguirre. Durante su conversación con los medios, el productor Jorge Salvador desvelado este hecho: "Durante la grabación del programa, Boris sufrió un ictus y necesitó una intervención importante".

Ante este duro revés, Salvador llamó al venezolano para tranquilizarle y decirle que ya tenían un sustituto y que tendría las puertas abiertas para volver en la próxima temporada. Izaguirre le agradeció la oportunidad y aceptó regresar en el futuro, pero rápidamente cambió de opinión. "A las tres horas, me llamó y me dijo que quería volver, que le esperáramos a recuperarse y que lo haría", ha confesado el director de 7yAcción.

A partir de este momento, Boris no paró de insistir a los médicos de que le dejaran volver: "El médico de Boris me envió un mensaje de voz, diciéndome que le autorizaba pasadas 7 semanas, incluso a hacer la prueba de apnea", ha reconocido Jorge Salvador.

"Consideré que si no acababa el programa me iba a dar una depresión, así que al permitirme volver me salvaron de esa depresión", ha destacado él mismo. Sin embargo, también ha advertido a la gente que espera que eso se vea en pantalla, puesto que no se vivió durante la grabación: "Que la gente no esté esperando a que eso suceda en pantalla".

En esta línea, Boris ha reconocido que "el verdadero desafío de mi participación en el programa era llegar hasta el final e intentar hacerlo. Yo creo que esa es la razón principal de este programa y por eso gusta tanto. A que todos en la vida nos enfrentamos a desafíos sin darnos cuenta y en este caso lo que haces es superarte a ti mismo", ha concluido Izaguirre.