La culpa fue de... El Cazador. El concurso de La 1 de TVE que arrancó con Ion Aramendi y que, tras la marcha de este a Telecinco, presenta Rodrigo Vázquez ha utilizado un rótulo en una de sus pruebas que ha generado controversia. Y lo ha hecho por el uso del lenguaje inclusivo, de forma que, finalmente, la Real Academia Española (RAE) se ha visto involucrada en el debate.

Una pregunta con tres opciones de respuesta de las que solo una es correcta. Eso es lo que se planteaba. El enunciado fue lo que llamó la atención de la audiencia: "Chico conoce chique inglés y quiere pedirle una cita. Así que le dice: I want (...) with you. A: a date; B: a cit; C: a deal".

"El público menor puede ser confundido"

Al ver la frase, uno de los espectadores quiso que fuese la RAE quien le resolviese el dilema que el programa le había generado, de manera que se dirigió a ella a través de Twitter. "Me gustaría saber si este enunciado está bien redactado ya que el público menor de edad, que por ejemplo prepara Selectividad, puede ser confundido", planteó. Y obtuvo su respuesta.

"El uso de la letra 'e' como supuesta marca de género es ajeno al sistema morfológico del español, además de ser innecesario, pues el masculino gramatical funciona como término inclusivo en referencia a colectivos mixtos, o en contextos genéricos o inespecíficos", explicó la Real Academia Española.

Sin embargo, el asunto no quedó ahí, ya que, a raíz de la duda generada por el enunciado de El Cazador, otro usuario planteó una nueva relacionada con este mismo asunto. "Supongo que para la 'x' se aplica lo que mismo que para la 'e', ¿no?", cuestionó en relación a un tuit de la cuenta del Banco de España: "Próximamente publicaremos una convocatoria de Expertxs en tecnologías de la información".

Según la RAE, en referencia a esta última cuestión, "así es. El uso de la letra 'x' como supuesta marca de género inclusivo es ajeno a la morfología del español, además de innecesario (e impronunciable), pues el masculino gramatical ya cumple esa función como término no marcado de la oposición de género".

Llegaron las críticas...

La respuesta no dejó especialmente satisfechos a algunos tuiteros, que expresaron su desacuerdo con opiniones como "que aceptéis almóndiga y sigáis pensando que esto es innecesario...". Incluso hubo quien intentó 'pillar' a la RAE en un renuncio, con poco atino: "¿Cómo distinguimos el masculino usado como marca de masculino del masculino usado como inclusivo en la frase: 'Chico español conoce a chico inglés'? En la frase original se entiende sin ambigüedades que el primer chico es hombre y el segundo, inespecífico".

La institución no entró en el juego, sino que aclaró que su labor en las redes es "resolver dudas sobre la corrección o incorrección de usos lingüísticos concretos, no proponer enunciados para expresar un determinado mensaje". Además, añadió, desconoce "qué es lo que se quiere expresar exactamente en este caso".

Pese a ello, la gran mayoría de personas que entró a debatir mostraron su acuerdo con la postura de la Real Academia Española, mientras que otros rebatieron que "el lenguaje evoluciona" o que "se supone que el trabajo de la RAE consiste en recoger el uso de la lengua" y deberían "entender que el uso de la 'e' como marca de género tiene un uso cada vez más amplio".