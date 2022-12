'El programa de Ana Rosa' ha contado este viernes con un momento algo desafortunado. Joaquín Prat tuvo que corregir a uno de sus compañeros de programa al utilizar el término 'minusválido' al informar de que un grupo de personas está fotografiando "a todos aquellos coches que ocupan indebidamente plazas de minusválidos".

"Discapacitados', por favor. 'Minusválidos' es un término que no se emplea desde hace tiempo. Lo digo con todos los respetos. Se dice 'personas con discapacidad'; 'minusválidos', no. Gracias", aseguró el presentador, visiblemente molesto, ya que parece que no es la primera vez que ocurría esto: "Lo digo siempre... a ver si lo entendemos".

Después de volver de publicidad, el asunto tuvo un giro inesperado, ya que Joaquín Prat tuvo que pedir disculpas porque tampoco utilizó las palabras más adecuadas para hablar de este colectivo de personas.

"Antes he corregido a mi compañero por utilizar el término 'minusválido', pero yo mismo he empleado un término, 'discapacitado', que tampoco debería utilizarse. Se debe hablar de personas con movilidad reducida, diversidad funcional o con necesidades especiales. Ni 'minusválido' ni 'discapacitado'. Les pido disculpas", se excusó el comunicador antes de proseguir con el transcurso del magacín matinal.

“A ver si no nos equivocamos más”, dijo uno de los colaboradores habituales en la mesa del programa, haciendo que Prat se mostrase más conciliador: “Lo importante es aprender de los errores”.