Los espectadores de Friends recuerdan perfectamente el paso de Bruce Willis por la serie. Cómo no hacerlo, después de sus infinitas reposiciones y su inclusión en el catálogo de HBO Max y Movistar+. El actor fue una de las numerosas estrellas que pasaron por alguno de los capítulos de sus diez temporadas. En su caso, lo hizo totalmente gratis.

El protagonista de El sexto sentido interpretó al padre de una de las novias de Ross, Paul Stevens, durante tres episodios, un tío que imponía mucho al hermano de Monica Geller. Para colmo, sus lazos van a más cuando el personaje interpretado por David Schwimmer encuentra a su suegro enrollándose con su exnovia Rachel (Jennifer Aniston).

Y, a pesar de pillarlos así, enrollándose, y de que ambos mantienen una relación a lo largo de esos tres capítulos, los actores nunca se llegaron a besar. Ni se rozaron los labios. ¿Cómo es posible?

Por qué se negó a besarla

Para empezar, en la escena en la que Ross entra en el apartamento Bruce Willis aparece de espaldas, mientras que en el resto de sus apariciones le besa en la mejilla, muy cerca de los labios. Fue el propio actor el que se negó a hacerlo de otra forma en la famosa sitcom de los noventa.

Bruce Willis tenía una buena coartada para escaquearse de ese beso con Jennifer Aniston. Se escudó en la amistad que le unía (y que le sigue uniendo a día de hoy) a Brad Pitt, por aquel entonces marido de la protagonista de The Morning Show (AppleTV+). Según indicó, le incomodaba besar a la mujer de un amigo hasta tal punto que pidió al equipo que cambiaran las escenas.

Sin embargo, sí que reconoció que le hubiera agradado hacerlo: "Me hubiera encantado besarla, pero Brad es mi amigo y Jennifer es su esposa. No me parecía apropiado, pero ella es un bombón".

Retirada del set de rodaje, pero no de la gran pantalla

Con más de 100 películas a sus espaldas, la familia de Bruce Willis anunció la retirada del actor el pasado mes de marzo, a sus 67 años. El estadounidense no ha podido continuar con su carrera por motivos de salud, dado que fue diagnosticado de afasia -que afecta al habla, la lectura, la comprensión y/o la escritura-, un trastorno del lenguaje que también han padecido famosos como el presentador Josep Lobató o la actriz Emilia Clarke.

Esta misma semana se especuló con que el accidente en el rodaje de Lágrimas del sol, una película de guerra en la que Bruce Willis resultó herido de la cabeza, podría ser la razón de su afasia.

Sin embargo, aunque se retire del set, la estrella que debutó en los 80 y empezó a cobrar relevancia a raíz de la serie Luz de luna no desaparecerá necesariamente de la gran pantalla. Willis vendió los derechos de su imagen para que se utilice en futuros proyectos mediante inteligencia artificial. Los ha comprado la empresa Deepcake, que podrá reproducir a su gemelo digital gracias a la tecnología deepfake.