Esta semana Sálvame está en boca de todo el mundo, y no es por un buen motivo precisamente. Tras la caída en picado de las audiencias del programa de Telecinco, Mediaset ha apostado por un cambio histórico en su parrilla: prescinde del 'Sálvame Naranja' en la televisión, que se emitía entre las 19 y las 21 de la noche, para relegarlo a la emisión digital y virar hacia otros dos programas que pretenden medir a la cadena con Atresmedia, su principal competidora. Ahora, en medio de la debacle en la que está sumido el show se ha propagado un vídeo donde se escucha a una colaboradora repitiendo las palabras que escucha por el pinganillo.

En la búsqueda por captar nuevas audiencias, el programa lleva días dando espacio a Cristina Porta, que ha sido protagonista en los últimos días. Pero, desde que la aspirante a celebrity se posicionó como apuesta de la productora de Sálvame, ha tenido que abrir en canal su vida privada para ganarse el afecto de los espectadores de la cadena, acostumbrados al sensacionalismo y los detalles más picantes de la historia personal de quienes pasan por los platós.

Uno de los motivos que han convertido a Cristina Porta en una apuesta de la cadena es la buena acogida que ha conseguido entre el público, lo que le permite tener el conflicto necesario para tener a la gente enganchada. Una de sus seguidoras le dedicaba unas palabras de ánimo en redes sociales: "Aparte de guapa, elegante, educada, eres sincera y consecuente con lo que dices. Me encanta que no te calles y que defiendas siempre en lo que crees".

El pique entre Cristina Porta y María Patiño que ha desvelado el guion de Sálvame

De todos los problemas de Cristina Porta con el resto de colaboradores, destaca el conflicto abierto con María Patiño. La histórica tertuliana de Sálvame ha denunciado que su nueva compañera tiene una cruzada personal contra ella, y que ha desplegado una campaña de odio en Internet para intentar tumbarla.

María Patiño no se ha cortado al respecto, e incluso ha acusado duramente a Cristina Porta: "Sé cómo funcionas", le espetaba hace unos días en pleno programa. Aunque al parecer ambas han estado de acuerdo en quedar fuera del plató para resolver sus diferencias, Cristina sigue recibiendo mensajes de apoyo en sus redes sociales. Uno de ellos, le recomendaba que no entrara al trapo de Patiño: "Cristina, no hagas caso a estas del Sálvame, no tienes que decir lo que ellas quieran... La Patiño ha cogido el puesto del pequeño dictador, tú tienes más educación que ellas durmiendo. No entres donde la 'pestiño', le decía una seguidora.

En medio de este tumulto, una escena en la que María Patiño informaba sobre Jorge Pérez ha trascendido porque, según denuncian quienes la han compartido, refleja cómo a la colaboradora le dictan a través del pinganillo todo lo que tiene que decir: "Pillada de María Patiño cuando daba una información sobre Jorge Pérez, en la que ella decía haber visto algo sobre el... Escuchar bien el vídeo, no tiene desperdicio, ella decía haberlo visto y resulta que Valdeperas le decía todo, y cuando digo todo es todo, ya no se cortan ni un pelo".