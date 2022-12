Lara Álvarez habla por primera vez tras despedirse de 'Pesadilla en El Paraíso' y renunciar a 'Supervivientes'. Además de comunicar la renovación de su contrato de larga duración, la presentadora ha colgado un vídeo en su Instagram en el que ha sido muy clara respecto a la supuestas informaciones que se han publicado: "Lo que hayáis leído hasta ahora no ha salido de mi boca, aunque se cite que yo he dicho. No he declarado nada porque he estado desconectada y de vacaciones".

"Es cierto que este año no he ido a 'Supervivientes'. Han sido ocho años de aventura en ese país maravilloso y en ese formato al que ya sabéis que tengo un amor y un cariño que no va a quitar nadie nunca ya. Es un recuerdo que me llevo para el resto de mi vida, pero es cierto que es un momento de evolución y apostar de nuevos retos. Las ganas están ahí". "Aprovecho este momento para desearle muchísima suerte a Laura Madrueño, que seguro va a disfrutar muchísimo. A mis compañeros Jorge Javier, Ion y Carlos les mando un abrazo enorme, que les daré en cuánto les vea, y es lo que os digo. Se acercan nuevos retos. Empieza una nueva etapa para mí. Tanto en lo personal como en lo profesional y os lo quería decir directamente", aseguró la presentadora, agradeciendo los mensajes de apoyo. Para finalizar, Lara también lanzó un mensaje sobre las supuestas informaciones que se han publicado en los últimos días: "Quería que lo supieseis por mí misma. No siempre el que calla, otorga. A veces el que calla está de vacaciones y luego viene con noticias muy positivas frente a lo que se estaba publicando. Entiendo y respeto, pero estaría mejor contrastar". Además de estas palabras, Lara Álvarez ha desvelado que continuará vinculada con Mediaset por un periodo que no se ha dado a conocer: "Mediaset y yo hemos renovado un contrato de larga duración con nuevos proyectos en la mesa muy ilusionantes, lo que me hace tremendamente feliz. Como sabéis, llevo trabajando en allí desde 2014 y la considero mi casa profesional. Se acercan momentos ilusionantes y de nuevo retos y proyectos. Estaba deseando comunicarlo".