Vayamos por partes... ¿Qué hacía este martes Isabel Díaz Ayuso en la final de Got Talent? La presidenta de la Comunidad de Madrid acudió a la gala final de la octava edición del programa de Telecinco como sorpresa estrella de la noche, por lo que acabó en el escenario y frente al jurado, compuesto por Dani Martínez, Paula Echevarría, Edurne y Risto Mejide.

Díaz Ayuso asistió al talent show para comunicar a Las niñas de Lola, tras su actuación -una coreografía flamenca sobre el respeto a los mayores y la fuerza de la palabra-, su invitación a la fiesta del 2 de mayo para que hagan su espectáculo frente al público madrileño. Una sorpresa que acabó con un desafío a Risto Mejide por opiniones encontradas entre ambos.

"Estoy totalmente emocionada, porque, la verdad, todo lo que hacen, como entraña tanto sacrificio, tanto talento y tantos valores, es algo maravilloso y estoy orgullosa de todas ellas (...) Me gustaría invitaros a la Puerta del Sol, el 2 de mayo, en la fiesta de la Comunidad de Madrid para que actuéis para todos, antes de que sigáis triunfando y ya no os podamos alcanzar. ¡Enhorabuena a todas!", dijo.

Sin embargo, y pese a que los otros tres miembros del jurado mostraron su apoyo a las palabras de la presidenta madrileña, Risto se pronunció completamente en contra, y restó valor a la actuación de las artistas, aprovechando la ocasión para resaltar, además, que no es la primera vez que discrepa con Ayuso: "Voy a discrepar con vosotros. No es la primera vez que discrepo con mis compañeros ni es la primera vez que discrepo con Díaz Ayuso, pero en este caso, sinceramente, he sentido que faltaban muchas cosas".