Carlos Higes lo da todo representando a España en la gran final del Festival de Eurovisión Junior 2022. El finalista de 'La voz kids' brilló con luz propia con su actuación de 'Señorita', una canción pop muy pegadiza compuesta por Carlos Higes, Will Taylor, Primoz Poglajen y Michael James Down con la que ha hecho bailar a toda Europa con su particular fiesta de tres minutos.

Con una puesta en escena moderna y llena de neones verdes, magentas y azules, Carlos estuvo acompañado en el escenario por cuatro bailarines (Mauro, Felipe, Juan Diego y Adrián) todos vestidos de blanco siguiendo el concepto 'boyband'. Catorce cámaras y alrededor de 70 planos, que combinan transiciones muy rápidas en algunas partes, con otras más lentas en el puente para captar las emociones de Carlos, configuraron la realización de la propuesta española, que incluye efectos de pantalla dividida y seis bailarines animados que se unirán a Carlos y los bailarines en el escenario como superposiciones. Eurovisión Junior 2022 | Francia gana con el rock de Lissandro y España logra la sexta posición con Carlos Higes El encanto personal de Carlos y su sonrisa también fueron muy importantes para lograr un equilibrio entre la asombrosa coreografía y los planos generales que mostrarán al público del recinto del Karen Demirchyan unirse a ellos en los tres minutos de fiesta. La austriaca Marie-Sophie Kreisll ha sido la encargada de la puesta en escena, que cuenta con la coreografía de Vicky Gómez. Natalia Calderón es la coach vocal de Carlos, mientras que el vestuario ha sido elegido por el figurinista de RTVE Raúl Amor.