Garrafal error. Nuria Marín no ha aprendido nada del polémico spot protagonizado por Josep Pedrerol para la declaración de la renta ni de la polémica en la que se vio envuelta el chef Jordi Cruz (MasterChef). La presentadora de Telecinco quiso hacer una broma ante la audiencia de Socialité en la que la referencia en tono irónico al periodista deportivo era clara, pero para ello utilizó la palabra 'becarios'. Y, ya se sabe, a pesar de que casi es 2023, cada vez el humor es más censurable y el único colectivo sobre el que se puede hacer 'gracias' es el de los murcianos, que son los que (generalmente) lo encajan bien. Si no, no hay que olvidar el hashtag #IroníaModoOn, para que las pieles finas no se ofendan.

Lo que pretendía ser 'una torta' al conductor de El Chiringuito (Atresmedia) ha acabado siendo una lluvia de palos hasta en el carnet de identidad de la presentadora. El programa de Telecinco emitió algunos vídeos sobre el Mundial de Qatar y Cristiano Ronaldo, y Marín no desaprovechó la oportunidad: "De verdad, hacer un programa con un equipo de becarios es imposible. ¿Tú no serás becario, Álex? Es que si no, no conecto contigo. Me han dicho que en el programa de deportes a los becarios los tratan así". Polémica, (varias) explicaciones y disculpas Así fue como la catalana intentó hacer una crítica al trato que la gente entiende que Pedrerol da a los becarios, pero no consiguió su objetivo, al contrario. Logró cabrear (y mucho) a buena parte de la audiencia. Tanto que la también presentadora de Sálvame ha pedido disculpas y se ha explicado varias veces. "Quiero aclarar que ya he vuelto en sí, ya soy la presentadora de siempre. Lo de los becarios, por si alguien no lo había entendido, era un guiño a un programa muy famoso donde se dicen esas cosas de los becarios, pero aquí amamos a los becarios, todos hemos sido becarios y los seguiremos siendo un poquito toda la vida. Luego, si eso, volveré a hacer el show, pero que nadie se enfade que es eso, show", explicó en directo al ver el revuelo generado. Estoy flipando con twitter hoy. Lo de los becarios ERA UNA IMITACIÓN!!! Una broma máximaaaaa!!! — Nuria Marín (@nuriasecret) 6 de diciembre de 2022 Por otra parte, utilizó su cuenta de Twitter para, una vez más, dejarlo claro: "Quiero aclarar una vez más que lo de la broma de los becarios era una broma, porque como estamos hablando de fútbol, y hay programas en los que se habla de fútbol y se increpa a los becarios, estábamos usándolo como guiño. Pero yo he sido becaria durante muchos años, trabajo con becarios y no tengo ningún problema. Es humor. Es una broma, en serio. Que la gente tiene la mecha muy corta". Y otro tuit más: "Estoy flipando con Twitter hoy. Lo de los becarios ERA UNA IMITACIÓN!!! Una broma máximaaaaa!!!". Así lo zanjó, aunque olvidó el hashtag... #IroníaModoOn.