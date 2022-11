Tras la réplica de Pablo Motos el pasado 24 de noviembre en 'El Hormiguero' a la campaña del Ministerio de Igualdad con motivo del día de la Lucha contra la Violencia de Género, no han parado de llover críticas al presentador en redes sociales: quienes han reprobado su actitud denuncian que en vez de reconocer los errores que pudo haber cometido en el pasado con ciertos comportamientos machistas durante sus entrevista a varias invitadas, ha dedicado diez minutos en prime time a decir "yo no he sido", tal y como apuntaba el eslogan de la campaña.

A raíz de esta polémica, muchas personas han recopilado los momentos más vergonzosos de Motos al frente de 'El Hormiguero': especialmente durante las temporadas que se emitieron en Cuatro, que ya no están disponibles en la plataforma de reproducción de vídeos del grupo Atresmedia. Entre ellos se encuentran escenas tan impactantes como la entrevista a Ana de Armas en 2008, en relación a sus desnudos en la película 'Mentiras y gordas'; o la entrevista a Virginia Maestro, donde el showman llegó a sacarse unas gafas de sol para remarcar que no paraba de mirar el escote a la cantante. Pues sí, fue machista, violento, incómodo, cutre, vergonzoso y muy lamentable. Qué fácil hacer eso desde el poder.

Menos borrar y más disculpas. Todos nos equivocamos y reconocerlo seria más sabio.

FIN. — Virginia Maestro (@virginiamaestro) 26 de noviembre de 2022 La propia exconcursante de OT ha reprobado la actitud de Pablo Motos en público, reconociendo que el momento que vivió durante el programa efectivamente "fue machista, violento, incómodo, cutre, vergonzoso y muy lamentable". Diciembre 2013 - Imanol Arias ¿Qué le sube más las pulsaciones a Pablo Motos e Imanol Arias? http://t.co/4RZBKcZPs2 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) 9 de diciembre de 2013 Recordáis el capítulo en el que a Imanol Arias le ponen un pulsómetro y le ponen chicas en bikini delante para ver si le sube el pulso? No resulta raro que haya sólo imagenes sueltas de lo sucedido? pic.twitter.com/XbaaWcm0L3 — Papajoshh (@Papajoshh) November 27, 2022 Mayo 2008 - Ana de Armas Marzo 2009 - Virginia Maestro Febrero 2017 - Mónica Carrillo Septiembre 2014 - Kylie Minogue