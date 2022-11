El eufórico debut de España en el Mundial de Qatar 2022 tuvo un sabor bastante agridulce para Manolo 'El del bombo'. El mítico fan y animador de la selección se derrumbó en una entrevista para 'Espejo Público' al reconocer que se perdió su estreno contra Costa Rica por problemas con el alojamiento. "Yo tenía todo arreglado y dos días antes de marcharme me dicen que tengo que tener hotel".

"A mí con que la federación me solucione lo de las entradas y el llevarme allí ya estoy contento. El hotel ya me lo pagaré yo si hace falta. Yo quiero estar con mi selección como lo he estado siempre", dijo Manolo en la conversación que tuvo con Susanna Griso.

A sus 73 años, Manolo pidió entre lágrimas ayuda a Griso para que cumplir su sueño y poder apoyar a la selección española en el país árabe: "Muchas gracias por todo. Siempre te portas muy bien, y a ver si haces lo posibles para que yo vaya el domingo (día en el que España se enfrentará a Alemania en la fase de grupos) para allá".

"El Mundial de Qatar 2022 ha sido un fracaso porque todo el mundo está descontento pero lo que yo quiero es ir y estar con mis chicos y mis aficiones de la 'Marea Roja', pero si no me echan una mano no sé si voy a poder marcharme el domingo", se lamentó Manolo. "No me llores que me pones muy tierna. Lo hemos conseguido en el pasado. Ya verás como lo conseguimos y acabas estando allí. No puede ser. A Manolo hay que llevarle ya a Doha", le dijo Susanna Griso antes de terminar la entrevista.