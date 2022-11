Las polémicas de Qatar 2022 también han estado muy presentes en ‘El programa de Ana Rosa’. Alessandro Lequio y Paloma García Pelayo tuvieron un fuerte enfrentamiento mientras debatían sobre si los artistas deben actuar o no en el país árabe, que acoge en estos días el torneo futbolístico.

La discusión empezó cuando Lequio habló de la hipocresía que, según su opinión, está habiendo alrededor de la celebración de este evento deportuvo: "Lo que ocurre en Qatar con los derechos humanos es una vergüenza, pero en el 80% de los países pasa lo mismo. El último fue en Rusia y nadie dijo nada; tampoco en las olimpiadas de Pekín de 2008. Por no hablar del Mundial del 82 aquí en España, que aunque se celebró en el 82, fue designado por la FIFA en los años 60; en la entonces España de Franco·.

Tras escuchar su argumentación, García Pelayo le contestó haciéndose una pregunta clara a Lecquio: "Has ordenado ordenado fechas y tiene cierta lógica tu alegato. Si eso ha sido así hasta ahora, ¿por qué actualmente tiene que haber una razón para hacerlo si tenemos las cosas más claras? Si nunca se han respetado, pues hagámoslo ahora. No lo entiendo".

“En este asunto siempre ha habido mucha hipocresía. A mí que una persona no quiera ir donde no se respetan los derechos humanos me parece muy digno, pero que lo haga con todos. No solo cuando se busca el aplauso del público”, le replicó.

El tono de la conversación empezó a aumentar después de que Beatriz Cortázar defendiese la posición de García Pelayo: “En el momento que estamos viviendo la gente se niega a pasar por determinados aros y me parece maravilloso. Y aplaudo cada gesto porque es un movimiento. Y si otros años ha habido silencio por dinero o por lo que sea, este año hay mucha gente que está renunciando a cifras millonarias para ser fieles a sus principios".

Acto seguido, Lequio empezó a subir el tono al encenderse con las palabras que había escuchado: “¡Pues deja entonces de montar en UBER, que Arabia Saudí es la accionista principal! A los que vais de puristas, ¡dejad de calentaros con el gas qatarí y de utilizar los múltiples derivados del petróleo de Arabia Saudí”

“No te calientes tú y respeta a los que pensamos diferente. No te calientes tú, no”, le respondió García Pelayo. “Deja de ensuciar, déjame terminar. Arabia Saudí es la accionista principal. ¿Lo sabías? ¿A partir de ahora vas a dejar de montarte en un UBER? Venga hombre”, continuó a gritos Lequio. “A mí no me llevas a donde tú quieres”, sentenció la tertuliana.