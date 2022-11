Los datos de audiencia de las dos primeras entregas del 'Mediafest Night Fever' han obligado a Telecinco a reaccionar. La cadena de Mediaset y La fábrica de la tele han decidido hacer cambios en la mecánica del formato de cara a su tercera entrega, según desveló Omar Suárez este pasado martes en 'Sálvame Sandía'.

A partir de la gala de este viernes, los participantes del 'Mediafest' solo realizarán actuaciones musicales, desprendiéndose de las disciplinas de baile, de monólogo de humor y de números drags, que habían incorporado en estas nuevas entregas.

Además de este cambio, 'Mediafest' contará con un nuevo concursante, que todavía no ha sido desvelado. En su intervención en 'Sálvame Sandía', Omar Suárez solo desveló que este participante es muy reconocible para el gran público: "No hay nadie que no conozca a esta persona".

Ana María Aldón, Carolina Ferre, Rasel Abad, Lydia Lozano, Germán González, Jaime Nava, Anabel Pantoja e Irma Soriano se mantendrá como concursante del formato, que seguirá buscando al artista más completo, aunque solo a través de actuaciones musicales.

Lo cierto es que el 'Mediafest Night Fever' no ha terminado de plantar cara a los asaltos de 'La voz' en sus dos primeras entregas. A pesar de ser líder en la audiencia social, el formato de Jorge Javier y Adela González se estrenó con un 10,8% de cuota de pantalla y 1.010.000 espectadores de media, bajando en su segunda entrega hasta el 10,1% y 959.000.