Xuso Jones, el cantante, comunicador, influencer y dentro de poco escritor, ha anunciado a través de sus redes sociales que participará próximamente en el programa más visto de la televisión en España: 'Pasapalabra'.

No es la primera incursión que el joven hace en la pequeña pantalla: el joven ya participó en la edición de 'MasterChef celebrity' 2021 (donde al parecer no salió con buen sabor de boca), en 'Tu cara me suena' junto a Edurne, Melody o LLum Barrera donde interpretó a Adele, Jason Deluro o Chayanne; o recientemente en el programa 'Mapi' de Radio Televisión Española.

Xuso Jones en 'Pasapalabra'

Entre sus incursiones televisivas, el murciano también suma una visita a 'Pasapalabra': fue en 2017, cuando el programa se emitía en Telecinco y tenía al frente a Christian Gálvez.

Ahora, Xuso ha compartido un pequeño vídeo con sus seguidores a través de redes sociales donde muestra el plató del show en Antena 3: "Familia aquí que nos hemos venido ahora, a 'Pasapalabra' que lo podréis ver próximamente. Vamos, que nos vamos, ese público travieso" aunque todavía no ha desvelado la fecha exacta del programa que ya se ha grabado.