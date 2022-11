Parece imposible, pero realmente sucedió: uno de los concursantes más míticos de 'Pasapalabra' se hizo con el ansiado bote en su primer día de programa de Antena 3, esculpiendo su nombre en la historia de la televisión española.

Aunque han pasado cientos de personas por el plató del programa más visto del país y actualmente se disputan el monto millonario entre Rafa y Orestes, hubo un momento estelar del show donde un hombre, Julio Escartín, consiguió ganar el bote por primera vez la primera vez que concursó.

Así ganó el bote en su primer programa

Era 2017 y Julio Escartín se disponía a hacer historia, aunque todavía no lo sabía: aunque nadie podía esperar algo así, se llevó el bote nada más llegar. Con sus dotes de profesor de música, este zaragozano se enfrentó a uno de los momentos más dramáticos que cualquiera puede vivir en su vida: el primer día en televisión, pero Julio no solo no se dejó amedrentar por el primer enfrentamiento contra las cámaras, sino que lo hizo tan bien que marcó un antes y un después de 'Pasapalabra'.

El secreto de los concursantes de 'Pasapabra' que llegan tan lejos como Rafa y Orestes es que estudian diariamente, como si se tratara de una oposición; pero en este caso, Julio Escartín ya venía aprendido de casa: y es que el zaragozano había escrito un diccionario con más de 80.000 términos antes de concursar en el programa.

Con tan solo un día laboral, el docente gano la sorprendente cantidad de 318.000€, consiguiendo lo que a otros le cuesta cientos y cientos de días.