La de veces que se ha preguntado "¿qué es imprescindible en tu pareja ideal?" y la de veces que la respuesta ha sido "que me haga reír". Dicho y hecho en First Dates (Cuatro). Isabel buscaba justo eso en un chico, aunque la causante del 'parón' de la cita ha sido ella. La mujer se ha presentado ante Bernat como "la doble de Luján Argüelles" -ya que la confunden mucho con la presentadora-, aunque de poco le ha servido: el informático con el que ha compartido cita no ha visto jamás Password, Quién quiere casarse con mi hijo o Granjero busca esposa... No tiene ni idea de quién es Argüelles, aunque ha felicitado a su cita porque le "pidan autógrafos".

Dado que 'el tirón' de la fama no ha dado muchos frutos en el dating show presentado por Carlos Sobera, la conversación ha tenido que dar un giro forzado que ha acabado con las carcajadas de todo el restaurante. Ambos han coincidido en que les encanta viajar, momento en el que han acabado hablando de Ámsterdam. "¿Tú fumas?", ha preguntado ella, a lo que Bernat ha contestado que, aprovechando que estaba en Holanda, algo probó. En ese momento Isabel ha contado lo que le ocurrió cuando "le echaron el humo a la cara" en la capital de los Países Bajos: "Me hablaban las farolas y todo". Su confesión ha provocado que la cita se corte de golpe debido a las risas contagiosas, que no cesaban. ¿Cómo ha acabado la cita? Después ha llegado el momento de comentar las primeras impresiones. Él está encantado con Isabel porque es "rubia y con unos ojos azules muy bonitos", mientras que ella, fan de la Cenicienta por la "dulzura" de la princesa Disney lo ha visto un poco "cani, muy de barrio". Sin embargo, parece que Holanda les ha unido, y han decidido seguir conociéndose. La siguiente cita toca juego de rol.