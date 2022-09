Las luces del plató de 'La voz' vuelven a encenderse con motivo del estreno de su novena temporada, la cuarta desde que se emite en Antena 3. La cadena de Atresmedia ha organizado este lunes una rueda de prensa para presentar ante los medios las novedades del talent show, que buscará la mejor voz del país con la ayuda de Laura Pausini, Antonio Orozco, Luis Fonsi y Pablo López. Una vez más, Eva González ejercerá como maestra de ceremonias en el formato producido por Boomerang TV.

Carmen Ferreiro, directora de programas de entretenimiento de Atresmedia, destaca que 'La voz' juega un papel fundamental en la programación del grupo: "Es un formato muy importante para Antena 3, es un Ferrari del entretenimiento". "Es el rey de los talent show y tiene el mejor casting de un formato de televisión", asegura.

Coincidiendo con el décimo aniversario del programa en nuestro país, los espectadores serán testigos de un reencuentro muy especial: "Se cumplen diez años del formato y en el último asalto tendremos a los coaches originales del formato", ha afirmado Ferreiro, anunciando de esta forma el regreso de Malú, Melendi, David Bisbal y Rosario. También destaca otra de las grandes novedades, la esperada vuelta de Laura Pausini: "Sabe manejar momentos televisivos de gran valor". "Adora el formato y sabe lo que el formato quiere, que es pasión", añade Eva González sobre su "italiana favorita".

Laura Pausini: "Si pudiera, firmaría cada año"

La intérprete, por su parte, también se muestra encantada con su regreso al sillón rojo de 'La voz': "Si fuera posible firmaría cada año, pero no siempre se puede". "Una de las motivaciones por las que estoy feliz aquí es la libertad. No me siento en ninguna cárcel, en otros formatos sí. Aquí nunca me han dicho que apriete un botón", admite la intérprete, que también tiene palabras para "dos personas increíbles" como Pablo López y Antonio Orozco: "Durante la pandemia pocos artistas me llamaron para preguntarme cómo estaba y ellos lo hicieron".

Pablo asegura que Laura le ha enseñado "a pelear por los concursantes" y agradece el trabajo de todo el equipo: "Son mi familia y los coaches también. Me lo tomo como un privilegio que agradezco a Antena 3". En esa misma línea se expresa Fonsi, que define el papel de coach como "un privilegio y una responsabilidad". "Conozco poca gente que quiera quedarse en su trabajo después de días tan largos. No quiero ser cursi, pero amo España", asegura. "Estar con mis compañeros es el mejor regalo de mi vida", aporta Orozco.