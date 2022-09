'El programa de Ana Rosa' ha arrancado este lunes su 19ª temporada en Telecinco. Un inicio de curso algo inusual por la ausencia de Ana Rosa Quintana, que no ha podido estar en plató como cada año. Sin embargo, Joaquín Prat y Patricia Pardo han tenido muy presente a la presentadora titular y le han enviado un mensaje, afirmando también que muy pronto volverá a estar al frente de su programa.

Tras presentar a la hermana de Esther López, que ha acudido al magacín matinal para ser entrevistada, Patricia Pardo ha mencionado el habitual "ritual" que sigue Ana Rosa en cada inicio del curso televisivo: "Hoy arrancamos temporada y no sé si sabes que para Ana Rosa siempre es tradición venir de blanco. Tú hoy vienes de blanco y seguro que nos vas a dar suerte, espero dártela a ti también".

Además, se ha dirigido a cámara para dedicarle unas palabras a su compañera: "Joaquín, me vas a permitir que yo también me dirija a ella. Ana, no sabes lo mucho que te quiere este equipo. El equipo técnico, el equipo de redacción, y sobre todo el público, los espectadores que nos ven cada día desde casa".

"No podemos ofrecerles nuestra mejor versión, porque esa mejor versión pasa porque ella esté aquí en su sitio. Pero sí vamos a ofrecerles un producto excelente, el mejor de los programas que podamos hacer desde el corazón", ha añadido Pardo.

Unas palabras a las que se ha unido Joaquín Prat: "Anita, qué te vamos a contar. Ya queda menos y aquí te esperamos con los brazos abiertos". Además, el también presentador de 'Ya es mediodía' ha asegurado que el regreso de la presentadora es inminente: "Ya mismo estará aquí sentada, que es donde tiene que estar".