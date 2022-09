El pasado y presente de personalidades como Pilar Miró, José Luis López Vázquez, Jesús Hermida, Fernando Guillén o Camarón, entre otros, y la corona de la Reina Fabiola de Mora y Aragón se abordarán en la nueva temporada de 'Lazos de sangre' que llegará a TVE la semana del 19 de septiembre con un repaso a la vida de Raffaella Carrá.

El programa presentado por Boris Izaguirre iniciará su sexta temporada en la cadena pública repasando la vida de Raffaella Carrá, la cantante italiana que se ganó el corazón de gran parte de nuestro país. “Ojalá no hubiéramos tenido que hacer este lazos o que lo hubiéramos hecho con ella viva, es una entrega que no me ha gustado hacer. Pero ella es televisión, y es historia de este país”, ha señalado el presentador.

Izaguirre ha avanzado que el debate que, posteriormente les sigue a todos los episodios, va a ser muy vivo, “va a conectar a todos los de casa con Carrá”.

Además de los ya nombrados, esta nueva entrega, que tendrá 13 capítulos de 60 minutos de duración, contará también con las personalidades como Norma Duval, Mocedades, Mecano o Chiquito de la Calzada.

Después de seis entregas, RTVE ha apostado este nuevo curso por un formato “nuevo, aumentando la solidez y mejorando la narrativa de los documentales”. “Los hemos enfocado más al legado que dejan las personas o las sagas que estamos retratando, y no tanto a la crónica social. Los documentales están súper bien hechos, el resultado es muy bueno”, ha indicado Ana María Bordas, directora de Originales de RTVE.

En este sentido, Bordas ha agregado que 'Lazos de sangre' es un claro ejemplo de cómo se puede hacer un “buen” entretenimiento a la vez que se hace una “buena” divulgación. “Con esto no solo conseguimos mejorar el formato, sino que los jóvenes les enseñamos el legado de su vida”, destacaba.

Junto a los responsables de “Lazos de sangre” han participado en la presentación, como también en la grabación de los documentales, familiares de los protagonistas como Dolores Montoya (La Chispa) -mujer de Camaron-, Luis Monge Montoya (hijo de Camarón), José Luis López (hijo de José Luis López Vázquez), Fernando Guillén Cuervo, Gonzalo Miró e Iñaki y Estíbaliz Uranga.

“Especialmente emotivas” prometen ser todas las entregas, pero si cabe señalar alguna que han cita en la presentación son las de Pilar Miró y Fernando Guillén. “Verlo te pone la piel de gallina, porque te abre unas partes del corazón que tienes cerrada. Normalmente a mi madre se la ve como una mujer de carácter, pero aquí se va a mostrar a una mujer totalmente diferente”, avanzaba su hijo Gonzalo.

Ludmila Bravo, directora del programa ha querido agradecer tanto a las familias por su cercanía y generosidad como al archivo de RTVE porque sin él hacer este tipo de programa no sería posible.

“Lo que me gusta del archivo es descubrir nuevas facetas que no conocemos. Por ejemplo, Pilar Miró, me llama la atención el testimonio de Gonzalo, que decía Pilar no fue una madre al uso. El gran valor de 'Lazos de sangre' es que te enseñan nuevas aristas de las vidas de los personajes”, señaló Bravo.

Por su parte, Guillén Cuervo ha querido agradecer al programa el “cariño y cercanía” con lo que los ha tratado, pero especialmente que hayan incluido a su hermana Natalia, que no tiene presencia mediática. “Ella es nuestro faro, gracias”.