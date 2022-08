Kiko Matamoros volvió a dar que hablar en la edición de este miércoles de 'Sálvame Sandía'. El colaborador se marchó el plató de Telecinco después de que hacerle un feo gesto a Adela González mientras reaccionaba a un nuevo vídeo de humor de Germán González sobre sus vacaciones en París con su pareja, que no volvió a sentarle bien.

"Tengo la puta suerte de que me inviten a hoteles de cinco estrellas en París", dijo el tertuliano, mandando a callar a la presentadora después de que le dijese que Magdalena, tía de Bernardo Pantoja y que ejerció de directora por unos momentos, que moderase el lenguaje: "Y ahora voy a moderar otra cosa".

Acto seguido del feo gesto que le hizo Matamoros, Adela González le afeó lo que le había hecho en su intervención, poniéndose en frente de él: "El respeto me lo tienes, por favor. Ese gesto a mí no me lo haces. Gracias".

Tras hacerle un gesto muy feo a Adela González, Kiko Matamoros se marcha expulsado de plató #SálvameSandía #yoveosálvame pic.twitter.com/xVVGKe0DCL — Rafael García López 🇺🇦🇪🇺🗽 (@RafaelGarciaLAF) 24 de agosto de 2022

Después de que sacase de nuevo el tema de la discriminación por razón de edad en vez de tomárselo con supuestos datos de la OMS, Carmen Alcayde calificó su intervención como "populismo barato", algo que le encendió aún en una tarde complicada en la que incluso echó un pulso a la dirección por las encuestas que abrieron sobre la continuidad de Rafa Mora: "¿La Organización Mundial de la Salud es populismo? Estudia".

Acto seguido, Carmen Alcayde aplaudió la pieza que había hecho Germán González mientras Matamoros empezaba a quitarse el micrófono, mensaje de apoyo que también Adela González: "El vídeo de Germán es una vez más maravilloso".

La presentadora no se quedó callada y sentenció a Matamoros mientras recogía sus cosas para irse definitivamente del plató: "El sentido del humor es así. Lo que no vamos a aguantar esas faltas de respeto. Yo, por lo menos".

"No va a volver. Se va a casa a descansar un poquito", dijo la presentadora después de que Carlos Lozano le preguntase si iba a regresar a su silla: "Pero si tenemos que hablar de más cosas que le han pasado". "No importa. A ver, perdona. Se va uno. Hay cinco colaboradores como la copa de un pino. Podrán hablar, ¿no?", le contestó González.