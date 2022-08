Programa que pisa, programa en el que Eva Soriano se convierte en protagonista, como ya ocurrió en Tu Cara Me Suena. La cómica ha participado en Pasapalabra (Antena 3), donde ha tenido un cruce de 'acusaciones' con el presentador, Roberto Leal, por no cumplir una de sus promesas.

La cómica ha destacado en los últimos días en la prueba de 'La pista musical', en la que se ha enfrentado a Alicia Senovilla. Sin embargo, en el último programa no ha tenido mejor suerte: “Llevo dos plenos, dos días seguidos, sale el juego, y me hacéis esto”.

El problema llegó cuando esta vez no consiguió el punto para su equipo, dado que, tras su buena racha anterior, el presentador les prometió a ambas el juego del programa para quien ganase, pero nadie se lo llevó.

"Año de la canción, 2015. Por cinco segundos… ¡Música!", arrancaba Roberto Leal con la prueba. El turno fue para Alicia, pero ésta no sabía la respuesta y rebotó en la cómica. Y arrancó el show para su audiencia. "Me la sé ¡Mierda! Sé cuál es, pero no me tira el cerebro, me falla", decía mientras cantaba La gozadera, por si colaba y de paso le daba otra pizca de humor. Ni la una ni la otra. La respuesta correcta era Milonga del marinero y el capitán, de Los Rodríguez.

Al quedarse a cero puntos, no dudó en lanzar el chiste a Roberto Leal, con la personalidad que la ha llevado a ser una reconocida humorista: "Estáis denunciados por lo que acaba de suceder. Me he esforzado muchísimo. Estoy muy decepcionada. Una vez más la vida me demuestra que en el fondo del pozo en el que está mi alma siempre hay una planta más".

“Hablaremos con producción para ver si se te puede hacer la media, ¿vale?”, continuó el presentador, bromeando sobre sus aciertos en los programas anteriores.