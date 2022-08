Starlite supera los diez años de vida como una de las citas imprescindibles del verano en Marbella. Por el festival, cuya edición actual culminará el próximo 3 de septiembre, han pasado este año artistas nacionales e internacionales de la talla de C Tangana, Christina Aguilera, Raphael, Mónica Naranjo, Gloria Trevi, Maluma, Malú, Pablo Alborán, Sebastián Yatra o Vanesa Martín.

Una de las citas más especiales será la del próximo domingo 14 de agosto. Esa noche se celebrará la Gala Starlite Porcelanosa, un evento benéfico en el que Antonio Banderas volverá a ejercer como anfitrión junto a Sandra García-Sanjuán. YOTELE ha hablado con la fundadora del festival, que solo tiene palabras positivas para uno de nuestros actores más internacionales: "Siempre nos ha apoyado y nos ha empujado, ha creído mucho en el proyecto y nos ha dado una visibilidad muy grande".

García-Sanjuán también hace balance sobre los primeros diez años de vida de Starlite, que se verán reflejados en un documental. "Cuenta la historia de dónde partimos y todo lo que hemos pasado, los momentos de dificultad, los obstáculos. Todo eso va en paralelo con el éxito", afirma en la entrevista.

¿Qué balance haces de lo que lleváis de festival? Todavía queda mucho por delante...

Es una locura. Está yendo fenomenal, hacemos más sold out que nunca y estamos muy felices. La gente tiene ganas de compartir, de disfrutar, de volverse a ilusionar y de vivir. Eso es una alegría para todos.

¿Cuál es la gran novedad de este año respecto a los anteriores?

Venimos de una pandemia y creo que hay más entusiasmo que nunca. Eso nos ha dado una ventaja competitiva muy grande y mucha credibilidad. La marca Starlite es tan potente que nos permite hacer un festival que dura tres meses, un cuarto de año, algo que parece impensable. Es un destino en sí mismo. Por lo que vemos, mucha gente organiza sus viajes y sus vacaciones en Marbella en función de nuestro cartel. También le hemos dado mucha importancia al tema de la sostenibilidad.

Tiene que ser complicado mantener el nivel de todos los años e incluso superarse.

Nuestro objetivo es reinventarnos y seguir sorprendiendo. Cuando tienes una clientela que viene cada año y no solo un día, sino muchas noches, volverles a sorprender para que se encuentren con algo diferente no se logra solo con el cartel. Hay que ir más allá. Se consigue, por ejemplo, con la decoración. Este año nuestra obsesión era convertir el espacio en un oasis repleto de vegetación.

El 14 de agosto se celebra la Gala Starlite. ¿Qué nos puedes avanzar de esta cita? Uno de los invitados va a ser Richard Gere...

Siempre he admirado mucho a Richard Gere, y además vendrá con Alejandra. También estarán Andrea Bocelli, Paloma Cuevas, Victoria Federica... Va a venir mucha gente.

¿Quién te hace más ilusión que asista?

Me encantan todos. Me encanta seguir ejerciendo como anfitriona con Antonio Banderas, es un gran amigo y le quiero mucho. Hemos hecho grande esto juntos, ha sido un gran padrino. Siempre nos ha apoyado y nos ha empujado, ha creído mucho en el proyecto y nos ha dado una visibilidad muy grande.

Andrea Bocelli es también un clásico. Me hace mucha ilusión que vengan los amigos de siempre como Ainhoa Arteta o Ana Obregón, Paloma Cuevas... Hay personas que son historia de la fundación Starlite. Estamos muy agradecidos de que vayan a estar con nosotros.

Starlite es una de las grandes citas de las celebrities... ¿Es un pilar importante para la marca?

Al final, el festival se ha convertido en un punto de encuentro para las estrellas, las celebrities, los artistas y los empresarios. Esa es parte de su esencia, pero también es un sitio muy familiar. Vienen padres, hijos, abuelos... En Starlite eso es lo normal, te los encuentras a todos juntos porque hay un ambiente muy sano.

¿Más allá de la relación laboral con los artistas, has establecido también relaciones de amistad con ellos?

Llevo desde los 20 años trabajando con artistas. Cuando viajas o compartes distintos proyectos con ellos... Al final, se genera una relación personal muy potente que va mucho más allá del trabajo. Se descubre la esencia de la persona, que es lo más fascinante. El personaje se va creando, pero es brutal poder conocer a las personas, saber lo que sienten.

Hace poco se estrenó también el documental sobre el décimo aniversario de Starlite... ¿Cómo ha sido trabajar en este proyecto?

Lo vamos a presentar en Madrid en septiembre y va a ir un montón de gente, va a ser espectacular. Cuenta la historia de dónde partimos y todo lo que hemos pasado, los momentos de dificultad, los obstáculos... Todo eso se va viendo en paralelo con el éxito. Nos ha dado alas y seguridad, si hubiera sido todo muy fácil seguramente no estaríamos donde estamos. Estamos aquí por todas esas dificultades que nos encontramos por el camino.

Echando la vista atrás, ¿cómo recuerdas el primer año de Starlite? ¿Fue complicado sacarlo delante?

El primer año fue muy duro, pensé que no salíamos para adelante. Ahí fue mi marido quien tuvo claro que teníamos que seguir. Yo no quería volver a pasar por eso. Además, apostamos muy fuerte e hipotecamos todo lo que teníamos. Yo pensaba que nos quedábamos en la calle. Después del éxito, nosotros estábamos quebrados. Había dos opciones, no hacerlo más y estar toda la vida pagando las pérdidas o convertirlo en una inversión y darle la vuelta a la tortilla.

Y muy complicados tuvieron que ser también los de 2020 y 2021 con la pandemia...

En 2020 lo hicimos en plena pandemia después de que mi marido estuviera un mes ingresado. Casi se muere, estuvo tres meses con oxígeno en casa, así que imagínate el panorama. Fue el primero que dijo que teníamos que hacerlo. Salvo que nos lo prohibieran por ley, tuvimos claro que íbamos para adelante. Fue muy complicado, en 2020 mantuvimos el gasto y el ingreso se redujo muchísimo. Había que reducir el aforo y tampoco había noches, tampoco teníamos público internacional, que son los que más dinero dejan. Fue un año muy difícil.

Atresmedia es este año vuestro media partner. ¿Cómo valoras ese trabajo conjunto y la cobertura televisiva del festival?

Llevamos en televisión desde el segundo año del festival. Estuvimos tres años con Mediaset, que nos cuidaron y trataron fenomenal, y ahora ya llevamos con el grupo Atresmedia seis años. Ha sido muy positivo y está siendo fantástico, estamos agradecidos con toda la prensa porque nos da una visibilidad brutal.

¿Hay algún artista que quieras tener en Starlite y todavía no haya podido acudir?

Diría que a estas alturas ya han pasado por Starlite casi todos los que hemos querido. Paco de Lucía fue brutal, fue su último concierto en España. También quería que viniera Elton John porque es una leyenda viva de la música, y también hemos tenido a Lenny Kravitz y Andrea Bocelli, que ha venido casi todos los años. Julio Iglesias, Ricky Martin... Empezamos muy fuerte desde el primer año. Ahora buscamos crear momentos únicos y especiales.