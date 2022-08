‘Blanca’ vuelve a a la noche del sábado de Telecinco (22:00 horas). Afrontar cada día nuevos retos es una constante en la vida de Blanca, especialmente desde que decidió irse a vivir a la casa familiar de Génova con su perro guía Linneo como única compañía. La joven suele pedir comida a domicilio y tras publicar una crítica negativa de un plato, conoce a Nanni, un extrovertido cocinero. En el ámbito profesional, Blanca está firmemente convencida de que el asesinato de Marguerita ha sido un caso de violencia doméstica. Mientras consuela a Lucia, la hija de la mujer fallecida, la niña le facilita un indicio clave: le confiesa que su padre Gianni no salió de casa la noche en que murió Margherita y que ella lleva mucho tiempo vigilando a su progenitor para que no beba demasiado. Blanca es consciente de que esta declaración no es una prueba que pueda presentar ante el juez, pero que quizás le sirva para convencer al inspector Liguori para que siga investigando el caso.

Por su parte, laSexta apuesta por nuevos capítulos de ‘Pequeñas coincidencias’ (22:30 horas). En esta ocasión, Marta y Javi deciden implicar a sus respectivos amigos en sus proyectos de maternidad/paternidad: uno de los nichos con más oportunidades para encontrar pareja está en “los amig@s de mis amig@s”. Cuando Nacho, para volver a ver a Elisa, acepta una cita a cuatro, Marta y Javi por fin se conocen. Jason Statham, protagonista en Antena 3 Antena 3 programa un nuevo pase de la película de ‘El protector’ (22:45 horas). Un exagente de la DEA (Agencia Antidroga) que está viudo se retira a un pequeño pueblo para empezar una nueva vida con su hija de diez años. El único problema es que ha elegido el pueblo equivocado. La 1 de TVE emite la película ‘Peter Rabbit’ (22:25 horas). Peter es un conejo rebelde que mantiene desde hace tiempo una lucha encarnizada con el Sr. McGregor, dueño del huerto en el que entra continuamente a robar verduras. La rivalidad que les enfrenta les lleva incluso a luchar por el cariño de su adorable vecina. Pero sus peripecias les van a llevar mucho más lejos del campo donde viven. Michael Fassbender se enfrenta a los xenomorfos en Cuatro Un nuevo pase de la película ‘Alien: Covenant’ (22:15 horas) ocupa el prime time de Cuatro. Durante un viaje en el espacio rumbo a un remoto planeta al otro lado de la galaxia para colonizarlo, la tripulación de la nave 'Covenant' descubre una señal proveniente de lo que creen puede ser un paraíso inexplorado, y que resulta ser un mundo oscuro y hostil...