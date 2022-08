La batalla entre Rafa y Orestes en 'Pasapalabra' se recrudece cada día más. Aunque el primero temió por su permanencia en el concurso tras cometer un error en la silla azul, finalmente pudo ocupar su puesto y luchar una tarde más por el ansiado bote, que ya asciende a la cifra de 1.372.000 euros.

Orestes empezó de la mejor forma posible en el rosco tras acertar 11 palabras del tirón, consiguiendo de esta forma una amplia ventaja sobre su rival. El de Burgos se mantuvo por delante de Rafa durante toda la prueba, consiguiendo finalizar la primera vuelta con 23 respuestas correctas y solo dos palabras por responder.

De esta forma, Rafa se encontró solo ante el peligro con 73 segundos por delante y 12 aciertos en el marcador. A pesar de la presión, el sevillano se vino arriba y terminó la primera vuelta con 5 palabras pendientes, pero consiguió acertar tres más y alcanzar de esta forma el mismo resultado que Orestes, llevándose así una merecida ovación por parte del público.

Rafa y Orestes hacen 'historia'

Más allá de este trepidante final, Rafa y Orestes también hicieron ayer historia en la prueba de la pista musical, aunque no precisamente por un buen motivo. Pese a sus múltiples intentos, ninguno de los dos consiguió adivinar qué canción de Mecano estaba sonando.

"No lo puedo dar, no pasa nada. Creo que es la primera vez en la historia que vosotros no lo sacáis. Dos roscos, uno para cada uno", apuntó Roberto Leal antes de revelar que se trataba de 'El club de los humildes'.