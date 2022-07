Carlota Boza ha querido denunciar de forma pública a través de su perfil oficial la desagradable situación que ha tenido que sufrir en un festival de música. Mientras se grababa con el teléfono, la intérprete ha sido acosada por un ciudadano belga joven que se acercó para manosearla.

Los hechos tuvieron lugar mientras que la actriz de 'La que se avecina' acudía a Tomorrowland. Este macrofestival, uno de los más importantes a nivel internacional, reúne a miles de visitantes en cada edición que celebra en Bélgica.

Carlota ha compartido el vídeo del momento porque se encontraba grabándose con la cámara interior cuando ocurrió esta experiencia de acoso: "Un belga se pone en mi vídeo y me toca el culo. Lo que supongo es que no se esperaba que yo me fuera a defender", narra indignada por la situación.

En el fragmento se puede observar como un chico joven se pone al lado de Boza y le agarra por detrás. Cuando ella lo nota salta para pegarle rápidamente mientras le recrimina su actitud y lo aparta lejos de la zona. Multitud de usuarios han denunciado que este tipo de comportamientos sigan teniendo lugar en la actualidad.