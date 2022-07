Anabel Pantoja está en el punto de mira de la audiencia de Supervivientes, y no solo por estar nominada esta semana y a un paso de la final. Buena parte de la audiencia ha manifestado en redes sociales su rechazo al protagonismo que el programa de Telecinco está dando a la colaboradora de Sálvame sin motivo alguno. Sin embargo, ese protagonismo ha servido para que la sobrina de Isabel Pantoja se haya visto sometida a una 'pillada' en pleno directo de la gala de este martes.

En una de las pruebas que se han realizado a lo largo del reality, Anabel Pantoja chupó cámara más que el resto de los compañeros cuando tuvo que trepar por un palo para recoger una llave. La sobrinísima empezó a dar gritos en busca de la atención de la presentadora Lara Álvarez, y manifestó su miedo a las alturas. Al conseguir superar la prueba, aunque no la ganó frente al resto de supervivientes, recibió una recompensa por haber vencido sus miedos.

Muchos dudaron de ese vértigo que supuestamente sufre Anabel Pantoja, dado que en la primera gala no tuvo reparos al lanzarse del helicóptero. Una duda que ella misma ha despejado este martes, sin ser consciente si quiera de que lo estaba haciendo.

Cuando el programa le dio la oportunidad de someterse al juego de la 'noria infernal' (es la única concursante que no lo había hecho por no clasificarse en las pruebas de líder), y al ver que se enfrentaría en ella a uno de sus mejores amigos que está de visita en Honduras, Anabel subió la escalera de golpe, hasta dos veces, y se lanzó desde arriba al mar como si nada. El vértigo se esfumó, algo que no ha pasado desapercibido en redes sociales, donde además se ha criticado que se le dé el privilegio de hacer la prueba sin ningún sentido, solo para "lucirse".

Anabel ha destapado su propio papel: en la prueba de subir por un palo para coger una llave, etc., hizo un drama por el supuesto vértigo que tiene... Y, de repente, sube a la noria sin más.#TeamPeñate 💎#MartaGanadora — 𝙈𝙖𝙧𝙮 𝙅𝙖𝙣𝙚 🌴 · 💎⚜️ ✵ · (@mjane_realities) 19 de julio de 2022

Anabel ya no tiene vértigo...?



Se lo ha tenido que recordar Lara



Vergüenza 🙈#TierraDeNadie12 — Bichito (Bichi para l@s amig@s) (@Happy_Bichi) 19 de julio de 2022

Hasta lo del vértigo de Anabel era mentira !!! #SVÚltimaHora — Marta JB (@marjibra) 19 de julio de 2022