‘Déjate querer’ vuelve a a la noche del sábado de Telecinco (22:00 horas). En esta entrega, Amador Mohedano acude al espacio presentado por Toñi Moreno para hacerle llegar un mensaje especial a su exmujer, Rosa Benito. Otros de los invitados del programa son una mujer que, tras perder el contacto con su hermana desde hace casi dos décadas, anhela reconciliarse con ella.

‘laSexta noche‘ vuelve a ser la apuesta de laSexta (21:30 horas). Esta semana, Verónica Sanz y Juan José Yélamo, analizan la actualidad con Pedro J Ramírez. El periodista responderá a cuestiones referentes a las consecuencias de las elecciones andaluzas y al decreto anti crisis que se aprobará este sábado. Además, recibirán en plató al cantante Loquillo

Un nuevo pase de ‘The Blind Side (Un sueño posible)’ llega esta noche a Antena 3 (22:10 horas). Basada en una historia real. Michael Oher, un joven negro sin hogar, es acogido por los Touhy, una rica familia blanca, dispuesta a darle todo su apoyo para que pueda triunfar tanto como jugador de fútbol americano como en su vida privada. Por su parte, Oher también influirá con su presencia en la vida de la familia Touhy.

Mario Casas, protagonista en La 1

La 1 de TVE programa un nuevo pase de la película ‘No matarás’ (22:05 horas). Dani, un buen chico que durante los últimos años de su vida se ha dedicado exclusivamente a cuidar de su padre enfermo, decide retomar su vida tras la muerte de éste. Justo cuando ha decidido emprender un largo viaje, conoce a Mila, una chica tan inquietante y sensual como inestable, que convertirá esa noche en una auténtica pesadilla. Las consecuencias de este encuentro llevarán a Dani hasta tal extremo que se planteará cosas que jamás habría podido imaginar.

Timothée Chalamet y Armie Hammer, juntos en La 2

Por su parte, La 2 de TVE comienza a celebrar el orgullo LGTBI con la emisión de la cinta ‘Call me by your name’ (22:00 horas). Elio Perlman (Timothée Chalamet), un joven de 17 años, pasa el cálido y soleado verano de 1983 en la casa de campo de sus padres en el norte de Italia. Se pasa el tiempo holgazaneando, escuchando música, leyendo libros y nadando hasta que un día el nuevo ayudante americano de su padre llega a la gran villa. Oliver (Armie Hammer) es encantador y, como Elio, tiene raíces judías; también es joven, seguro de sí mismo y atractivo. Al principio Elio se muestra algo frío y distante hacia el joven, pero pronto ambos empiezan a salir juntos de excursión y, conforme el verano avanza, la atracción mutua de la pareja se hace más intensa.

Además, un nuevo pase de ‘Predator’ ocupa el prime time de Cuatro (22:15 horas). Desde los confines del espacio hasta los suburbios de las pequeñas ciudades, la búsqueda llega a la casa de la reinvención por Shane Black de la saga "Predator". Ahora, los cazadores más letales del universo son más fuertes, más inteligentes y mortales que nunca, y se han mejorado genéticamente con ADN de otras especies. Cuando un niño accidentalmente desencadena su regreso a la Tierra, solo un grupo de exsoldados y una profesora de ciencias podrán evitar, quizá el fin de la raza humana...