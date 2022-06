Las polémicas palabras de Imanol Arias sobre RTVE han llegado hasta el Congreso de los Diputados. Las declaraciones del intérprete de 'Cuéntame cómo pasó', emitida en La 1, han sido comentadas por José Manuel Pérez Tornero, Presidente de la corporación pública, durante su durante su comparecencia periódica ante la Comisión Mixta y ha querido aclarar algunas de las críticas que lanzó el actor.

El directivo ha acudido a su sesión de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, en la que el asunto ha sido planteado: "Son palabras de su libre cosecha. Nadie le ha inducido. Luego, él se ha desdicho. Nadie le ha quitado dinero al señor Arias. Ha cobrado a satisfacción", ha aclarado ante la duda.

Pérez Tornero ha defendido a su plantilla ante las acusaciones de que no se comprometen los suficiente: "Los trabajadores de RTVE no están todo el día sin trabajar, al contrario, trabajan y bastante", ha sentenciado ante las acusaciones vertidas por Imanol Arias atacando directamente a la plantilla.

En concreto, durante una entrevista en el programa de TeleBilbao 'LaKapital', el protagonista de 'Cuéntame', que se sigue emitiendo en la actualidad, cargó contra los responsables y los rabajadores de RTVE: "No se puede justificar porque si le quitas publicidad cada vez tiene menos espectadores. Y 9.000 personas que yo he visto, que no hacen nada, que sobran", expresó en su momento.