La Voz Kids acostumbra a dejar momentos de auténtica ternura. La inocencia de sus protagonistas, los niños, emociona a los miembros del jurado del talent show y traspasa la pantalla. En el último programa, emitido el pasado viernes 3 de junio, fue una niña murciana la que conquistó a los 'coaches' y a la audiencia.

Pese a que ninguna silla se giró durante la actuación de la pequeña Hana Picazo, que interpretó la canción 'Con las ganas' de Zahara, al conocerla, Pablo López, Aitana, David Bisbal y Sebastian Yatra se arrepintieron de no haberla fichado para su equipo.

La dulzura de la niña enamoró a los 'coaches'. "¿Te puedo hacer una pregunta?", le dijo a Bisbal. Ante la afirmativa del artista almeriense, Hana le preguntó: "¿Te podría abrazar?".

Como era de esperar, Bisbal corrió hacia la pequeña y se fundieron en un abrazo. Y no fue el único: Hana recibió el cariño del resto del jurado.

Ánimos de Sebastian Yatra

Sebastian Yatra se interesó por la niña y le preguntó quién la había convencido para acudir a las audiciones a ciegas. La murciana contó que fue su profesor de canto, Gregorio, quien la había animado a presentarse a La Voz Kids.

"Cuando veas a Gregorio, abrazaló fuerte. Creyó en ti antes de que tu creyeras en ti; sigue sus consejos", le recomendó el cantante colombiano. "Mi mamá creyó en mí, me convenció de que no tuviera miedo y me arriesgara por este sueño", contó para animar a Hana.

Aunque no pasó las audiciones a ciegas, seguro que Hana se fue a casa con una sonrisa por vivir ese momento tan especial en el pograma.