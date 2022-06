Desde que se estrenó el pasado martes en laSexta 'Los Borbones: una familia real' el rey Juan Carlos I ha vuelto a ser objetivo de las críticas por su numerosas polémicas. Este sábado, 'laSexta Noche' contó con una extensa entrevista a Guillermo Fesser, que también fue preguntado por el emérito. El invitado no esquivó compartir su punto de vista y aprovechó para criticarlo con firmeza.

Guillermo Fesser reconoció ante Jose Yélamo que, en su momento, el rey fue una figura clave para muchos para el país: "No he sido nunca monárquico, no me he creído nada de la monarquía, pero a mí me dijeron cuando era jovencito que por el bien de España esto era lo mejor, y yo me he creído todo", empezó en su alegato.

El periodista y tertuliano habitual de programas de Atresmedia como 'El Intermedio' aprovechó su turno de palabra para mostrar su descontento con el padre de Felipe VI dejando claro su enfado y profunda decepción: "Veo que es un golfo, un mangante y un delincuente, y me da mucha vergüenza. Y me da más vergüenza que mi país no le sienta en el banquillo para juzgarle", expresó con rotundidad.

Por último, un asunto que desveló Ana Pastor en la preparación de la serie es un pacto de silencio de la prensa. Esto habría hecho que durante años se silenciasen las polémicas de Juan Carlos I. Fesser reconoció que él ha contribuido a ello y se arrepiente: "Yo he sido parte de ese pacto como periodista. He sido tonto o muy inocente", confesó.