El pasado viernes se supo que Luis Lorenzo estaba siendo investigado junto a su mujer, Arantxa Palomino, por la muerte de la tía de ella. La pareja se ha situado durante días en el foco mediático por un posible intento de envenenamiento y, durante la mañana del jueves, la esposa del actor ha concedido una entrevista en Telecinco para explicar cómo está siendo esta semana.

A través de una conexión por videollamada con 'El Programa de Ana Rosa', la invitada ha querido defender su inocencia: "No puedo seguir escuchando más mentiras y necesito decir la verdad". Patricia Pardo ha querido aclarar que hay indicios de intento de asesinato: "El informe es bastante concluyente, hay dos metales pesados; el nivel de cadmio es 200 veces superior al normal y el de manganeso es 20 superior".

Arantxa ha recalcado que ni ella ni su marido tienen nada que ver con la muerte de su tía: "Estamos siendo investigados, a mí no se me ha notificado ningún tipo de auto ni de acusación por envenenamiento". "No tengo nada que ocultar. Puedo aportar y acreditar los cuidados médicos que ha tenido mi tía, asegurar desde aquí que en ningún momento se le ha suministrado ningún tipo de sustancia más allá de los tratamientos médicos pautados", expresa queriendo demostrar que posee pruebas a su favor.

Antes de despedirse, Palomino ha recalcado que su intención es colaborar con la justicia para que se resuelva el caso: "Te puedo asegurar que mi tía no ha sido envenenada y que esto no ha causado la muerte, somos los primeros interesados, vamos a colaborar con la justicia para aportar todas las pruebas necesarias".