María fue una de las protagonistas de una nueva cita surrealista en el restaurante de 'First Dates'. Esta asesora de belleza e imagen de 51 años llegó al local asegurando que le apasionaba su trabajo porque asegura que vende "sueños e ilusiones": "Soy una persona camaleónica. Me adapto a cualquier tipo de situaciones. Tanto en el infierno como en las altas esferas".

Instantes después, María supo que iba a conocer a Sergio, un peluquero y barbero de 42 años, que llegó al restaurante desvelando que trabajaba en la mar y mostrándose algo peculiar: "Mi vida ha sido divina de la muerto. Mejor que nadie. Ni el rey de España, ya te lo digo. Recuerdos, Juan Carlos".

En los primeros minutos de la cita, Sergio le desveló a María que le gustaba leer las manos como su madre, que también participó en 'First Dates', declinando la invitación que le hice de hacerle una lectura: "No, no. Déjate, déjate".

Una vez sentados en la mesa del restaurante, lo cierto es que ambos se conocieron un poco mejor, llegando a producirse momentos de tensión. De hecho, Sergio dio la nota después de que María le desvelase que no podía tener hijos al darle la siguiente respuesta: "Las mujeres casi no podéis tener hijos por la polución, la contaminación os está dejando estériles".

"Yo tengo hijos, pero no reconocidos. He sido donante de esperma", dijo en ese momento Sergio, añadiendo que los hombres "podemos toda la vida". "En la vida se me ocurriría decir que tengo hijos no reconocidos porque he sido donante. Es de muy mal gusto. No hila muy bien, desde mi punto de vista. No sé... yo lo veo así", respondió María después de que se quedase completamente atónita con sus afirmaciones.

"Soy medio naturista y me gusta enseñar lo que hay. ¿Te imaginas un enano saltarín como yo desnudo por aquí?", afirmó Sergio. "¿De verdad, es de este mundo? Este hombre no vive una realidad, desde mi punto de vista. Al final, me voy a crear un complejo porque me tocan todos los tarados. ¡No puede ser!", dijo María.

En los últimos minutos de la cita, el surrealismo que María vivió en la mesa fue determinante en 'La decisión final', ya que ella prefirió no tener más cita con Sergio fuera del restaurante de 'First Dates': "Creo que no vives en el mundo real en el que vivo yo. Más que química, ha faltado hasta la conversación".