Llenar durante dos noches consecutivas la sala REM en Murcia es algo difícil de olvidar. Parece que el artista Soto Asa, quien hizo sold out en sus dos conciertos en la capital murciana el pasado fin de semana, le ha cogido especial cariño a la ciudad y su gente y así lo demostró anoche en el programa de televisión 'La Resistencia'.

El cantante, que se mueve entre el trap, el rap y el reguetón, fue el invitado de este miércoles en el espacio televisivo de Movistar Plus+. Durante su charla con el presentador, David Broncano, salió en la conversación -como es habitual- Murcia, blanco de muchas bromas por parte de los humoristas del programa.

"En parte es culpa vuestra la mala fama que le estáis dando. Yo he ido a Murcia y me he quedado flipado, la verdad", dijo Soto Asa, haciendo referencia a su reciente y exitosa visita a la ciudad.

Broncano le dio la razón, pero no pudo evitar lanzar un dardo: "Lo mejor de Murcia es la gente. Lo peor de Murcia, Murcia". El presentador, entre risas, aclaró que "hago muchos chistes de Murcia, pero me encanta".

Pero el mayor piropo hacia la Región vino después, cuando Broncano pidió al artista que le contara "algo guapo" sobre su ciudad natal, Ceuta. "Tenemos playa, tenemos montaña, hay mucha multiculturalidad, muchas religiones...", comentó Soto Asa, y sobre la religión apuntó que "podemos poner de nuestra parte y que realmente las religiones se unan, que no haya pelea".

Fue entonces cuando Broncano, aprovechando el "tono serio" que estaba adquiriendo la charla, quiso que Soto Asa lanzara un mensaje a los espectadores sobre la religión. El cantante no dudó ni un instante: "Señores... Dios es murciano". Una afirmación tan solemne como inesperada que desató las carcajadas del presentador y de todo el público.