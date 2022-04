Antes de que comience oficialmente la aventura de 'Supervivientes', los espectadores de Mitele Plus están pudiendo ver 'Primeras horas en Honduras', unos especiales que están mostrando las primeras horas de convivencia de los concursantes, eso sí, en un hotel. Sin embargo, las comodidades no han impedido que los concursantes tengan sus primeros roces y su primera gran bronca. ¿El motivo? La comida.

Anabel Pantoja fue a por un plato al buffet libre cuando se dio cuenta de que sus compañeros ya habían arrasado con todo: “No queda nada de comida, lo único que queda es el puré de mierda... El compañerismo brilla por su ausencia”, se molestaba la colaboradora de 'Sálvame', que enseñaba las bandejas vacías.

Ainhoa Cantalapiedra le ofrecía parte de su plato, un detalle que Anabel agradecía pero que rechazaba. “A ver si os atragantáis con los espaguetis”, decía molesta. Las miradas se dirigieron entonces a Rubén Montesinos, novio de Enrique del Pozo.

Marta Peñate se metía entonces por medio y le soltaba un claro dardo: “El culturismo hay que ir reduciéndolo... Estamos en 'Supervivientes' y no se puede estar petado”, le recriminaba. “Pero para mí esto es comer poco, ¿eh? ¿Para ti esto es comer mucho? Para mí no”, se defendía él. “¿Cómo vas a decir que has comido una mierda?”, insistía la ex de 'La isla de las tentaciones'. “Eres egoísta, avaro, no tienes consideración con tus compañeros. Te veo venir”, decía Pantoja.