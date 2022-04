Jorge Javier Vázquez sorprendió ayer en 'Sálvame' arremetiendo contra Pablo Alborán. El presentador aseguró sentir una "decepción" con el artista. “En algún momento tenía que contarlo y compartirlo con toda la audiencia”, dijo a los espectadores. ¿El motivo? La ausencia de Alborán en el homenaje que 'Sálvame' rindió a Mila Ximénez el día que falleció.

“Veo a Pablo Alborán en La resistencia, veo que conquista muchísimos corazones, y desde hace algún tiempo me deja bastante frío cada vez que lo veo”, expresó el presentador, que recordó que la colaboradora“estaba todo el día dándonos la vara con él”. “Lo amaba por encima de todas las cosas”, afirmó.

"El día que se va Mila este programa intentó por todos los medios obtener algo de Pablo Alborán”, desveló el conductor, que explicaba: “Un audio, un vídeo, una llamada telefónica... Algo para decirle adiós a Mila. Y fue imposible”. “Desde entonces se me ha caído bastante”, reconoció.

Su confesión provocó que Carmen Duerto y Luis Pliego, colaboradores de la edición 'limón', también criticaran "un gesto muy feo" a su parecer del cantante, ya que "hubo varios días" para homenajear a Mila. “Aquí causó decepción general”, añadió el conductor. Aunque Adela González, copresentadora del 'limón', intentó justificar al artista, Jorge Javier respondió rápidamente: “Si yo sé cuál va a ser su parlamento. No me enteré, nadie me dijo nada...”.

Lo cierto es que Jorge Javier pasó por alto un detalle importante. Pese a que no intervino en 'Sálvame', Pablo Alborán sí publicó un mensaje en sus redes sociales el día del fallecimiento de la tertuliana: "Mila, no dejaré de cantarte nunca. Gracias por tus sonrisas y tus buenas energías. Así te voy a recordar siempre. Un beso enorme a toda la familia", escribió el artista junto a una fotografía de ambos.