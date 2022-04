Telecinco continúa desvelando los famosos que pondrán rumbo a Honduras en muy pocos días para participar en la nueva edición de 'Supervivientes'. Esta tarde en 'Sálvame', la cadena ha anunciado lo que se venía rumoreando desde hace unos días: Anabel Pantoja formará parte de la lista de concursantes del reality show.

El caso de la sobrina de Isabel Pantoja es especial porque ya vivió esta experiencia en la edición emitida en 2014. Su paso por los Cayos Cochinos fue breve, ya que se convirtió en la segunda eliminada de la audiencia tras 14 días de convivencia con sus compañeros. Cabe recordar que fue ella misma quien pidió su expulsión debido a las condiciones extremas del programa.

A pesar de esta mala experiencia, parece que Anabel Pantoja está decidida a mejorar el mal sabor de boca que le dejó la isla hace ocho años. La influencer ha asegurado que en esta ocasión no será necesario activar "el protocolo de abandono". "Voy a por todas, confiad en mí. Dadme un voto de confianza. Voy a liarla parda, a por todas", ha dicho en un vídeo.

En el plató de 'Sálvame', la sobrina de la tonadillera ha querido dejar claro que emprende esta aventura de una forma muy distinta a como lo hizo en 2014: "Quería quitarme esa espinita (...) estuve dos semanas y no tengo justificación por pedir que me echaran, pero las dos primeras semanas fueron horribles por las lluvias". "No era la misma que soy ahora mismo. Hace ocho años no valoraba lo que era 'Supervivientes' y ese trabajo", ha afirmado.

Anabel Pantoja se suma de esta forma a la lista oficial de concursantes de 'Supervivientes 2022', en la que también figuran por el momento Nacho Palau, exmarido de Miguel Bosé; Kiko Matamoros, colaborador de 'Sálvame'; Ainhoa Cantalapiedra, ganadora de 'OT 2'; y Marta Peñate, exparticipante de realities como 'GH' y 'La isla de las tentaciones'.