En ocasiones, las redes sociales se convierten en escenario de enfrentamientos entre personajes públicos de distintos ámbitos. Uno de los más recientes ha sido el protagonizado por Jorge Javier Vázquez e Iván Espinosa de los Monteros, diputado de Vox, que se han dedicado una serie de duras acusaciones desde sus respectivos perfiles de Twitter.

Todo comenzó el pasado sábado, después de que el presentador de 'Sálvame' publicara el último post de su blog junto a unas palabras a modo de reflexión: "La vida no se basa en conseguir diariamente grandes hitos. Se trata de volver a casa sin una bronca en el trabajo". "De que Ayuso hable poco. De que Feijóo hable menos. De que Espinosa de los Monteros pague lo que debe. En fin, esas cositas", añadía Jorge Javier, dejando de esta forma varios 'recados' a los políticos del Partido Popular y Vox.

Este mensaje no pasó inadvertido para Espinosa de los Monteros, que respondió con un ataque al rostro de Mediaset: "La vida no se basa en conseguir diariamente grandes hitos. Se trata de no crear una red de espionaje a 140 personas. De no burlarse de una violación en televisión. De no insultar a todos los que no son 'rojos y maricones'. En fin, esas cositas…".

El político de extrema derecha hacía referencia de esta forma a la 'Operación deluxe', la trama de espionaje a famosos por parte de La Fábrica de la Tele, productora de 'Sálvame'. También al presunto abuso sexual a Carlota Prado en 'Gran Hermano Revolution', la última edición del reality con anónimos que presentó Jorge Javier en 2017.

Por supuesto, cariño. Pero, ¿has pagado ya o todavía no has encontrado la ventanilla? https://t.co/r8geCchjgD — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) 4 de abril de 2022

Lejos de pasar por alto esta respuesta, el popular presentador volvió a la carga. Sin reparar en esas acusaciones, puso el foco en la deuda que tenía pendiente su interlocutor con el constructor de las obras de su chalé en Madrid: "Por supuesto, cariño. Pero, ¿has pagado ya o todavía no has encontrado la ventanilla?".

"Llegas una semana tarde, vida mía. Ta to pagao. El que aún no ha empezado a pagar me parece que eres tú. Pero sospecho que espiar a 140 personas lo acabarás pagando. Al tiempo", replicaba Espinosa de los Monteros para zanjar, al menos por el momento, su discusión pública con el comunicador de Telecinco.