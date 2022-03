'Secret Story' expulsó el domingo disciplinariamente a Carmen. "Hay límites que no se pueden sobrepasar y Carmen lo ha hecho esta tarde, y por eso ha sido expulsada inmediatamente de la casa de 'Secret Story'", comenzó diciendo Toñi Moreno al inicio de 'La noche de los secretos'. El desencadenante fue una brutal bronca que la ya exconcursante protagonizó con Laila y que el reality mostró a los espectadores.

La secuencia arrancó por la mañana, cuando Carmen se dispuso a ir a la ducha, que estaba sucia. Ella fue a quejarse y Laila acabó respondiéndole que la limpiara ella. La discusión empezaba entonces, con descalificativos de todo tipo. "Te tengo muchas ganas, choni, muerta de hambre", llegó a decirle Carmen, mientras la otra concursante le decía que venía a por ella "a provocar".

La bronca fue subiendo de tono hasta que Carmen, que estaba en el fregadero, hizo callar a su compañera dándole un manguerazo de agua. Instantáneamente el programa reaccionó: "Carmen, al cubo", se escuchó decir a la voz del reality.

En el cubo Carmen dio su versión de los hechos sin ser consciente de lo que iba a acarrear su comportamiento: "Se mete continuamente donde no la llaman. Tenía la manguera al lado, y la he usado. Tampoco ha estado tan mal tirarle el agua", decía esbozando una sonrisa.

Carmen pide perdón

Toñi Moreno recibía después a la expulsada en el plató: "No es fácil para nadie porque me encantaría no vernos en esta situación. Sabemos lo que ha pasado por las imágenes pero ¿qué te ha pasado a ti para perder los papeles así?". "Estaba cabreada porque nadie limpia nada, decidí ir a la cocina y vi a Laila con Rafa y decidí regarla", explicó Carmen, a la que Laila acusaba de estar celosa por su relación con Rafa.

"Quiero pedir perdón a producción, a Laila también porque creo que no son maneras. Primero me reí pero ahora lo pienso y si me lo hubieran hecho a mí hubiera reaccionado mal. Sé que lo he hecho mal, no debería haber cogido la manguera. No soy una persona agresiva, ni se me ha ido la mano con nadie", expresaba Carmen, que no cesó en sus ataques a Laila pero sí se arrepintió de su comportamiento: "Si pudiera dar marcha atrás cambiaría de actitud totalmente. Intentaría estar más calmada".