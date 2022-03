El espíritu de la primera edición del 'Benidorm Fest' también está presente en esta recta final de la novena edición de 'Tu cara me suena'. En el programa 'Cuerpo especiales' de Europa FM, Eva Soriano ha realizado su propia versión de 'Ay Mamá', el tema con el que Rigoberta Bandini participó en la preselección de TVE, para pedir el voto para conseguir el triunfo en el talent de Antena 3.

AY GANAR, la canción con la que queremos convencerte de que votes por @EvaSoriano90 en @TuCaraMSuena 💖 La ganadora que quieres, la ganadora que tú quieres. pic.twitter.com/U3XREpcpDy — Cuerpos Especiales (@CuerposEspecial) 3 de marzo de 2022

"Ganar, ganar, ganar, lo tengo que lograr. Que en 'Tu cara me suena' por fin gane alguien normal. Ganar, ganar, ganar. Vota por moi, moi, moi, moi... Yo que he actuado sin un pelo en la cabeza. Hice de Aitana y me puso una querella. Ayúdame", canta la cómica al principio de la canción, llegando al clímax de la canción con un "en una gala casi enseño una teta, pero me levanté en nombre de la comedia, y canté muy bien. Tú votame. Ganar, ganar, ganar".

En la gran final de este viernes, Nia (Whitney Houston), María Peláe (Lola Flores), Agoney (Dimash), Rasel (Elvis Presley) y Eva Soriano (Shakira) se tienen que ganar el voto del público con sus actuaciones. Aunque en esta ocasión no votarán, el jurado del programa también estará presente y sus opiniones serán fundamentales. Àngel Llacer, Chenoa, Lolita y Carlos Latre tendrán que valorar cada una de las imitaciones.

Además, el programa contará con dos invitados de excepción para despedir su novena edición: Roberto Leal y José Yélamo estarán en la gala final y se subirán al escenario para sorprender a los espectadores con su actuación.

Los concursantes que no han logrado colarse en la final de ‘Tu cara me suena’ también tendrán su momento estelar durante la gran final. Loles León, Lydia Bosch, David Fernández y Los Morancos tendrán que volver a subirse al escenario y demostrar todo lo que han aprendido durante la edición.